Padu Padan Sleeve Bell yang Tepat Untuk Keseharian

BANYAK tren yang terus bergulir dari tahun ke tahun. Untuk tahun ini, dikatakan sleeve bell akan menjadi tren fesyen di tahun ini. Untuk menambah referensi Anda, berikut beberapa trik padu padam yang tepat untuk outfit yang bisa juga dikatakan lengan flare ini.

Weekend

(foto: whowhatwear)

Jika Anda ingin menonjolkan sleeve bell yang Anda kenakan rasanya pas jika Anda membalut diri dengan mengenakan jacket kulit yang playful dan berlengangan tiga per empat ini. Gunakan juga dengan vetements jeans dan slip on sandal agar looks Anda semakin santai.

Evening out