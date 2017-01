Hotel Terapung Akan Jadi Kenyataan di Indonesia

JIKA kapal Pelni selama ini hanya jadi alat transportasi, kapal untuk hotel terapung akan jadi kenyataan dalam waktu dekat. PT Pelni kini telah mulai memberdayakan diri untuk memajukan pariwisata di Indonesia, salah satunya dengan mengalihfungsikan kapal menjadi tempat penginapan.

Setelah sukses menyiapkan hotel terapung selama Agenda Wisata Bahari di Raja Empat dan Wakatobi tahun lalu, PT Pelni berharap dapat menyediakan lebih banyak kapal untuk melayani wisatawan di destinasi prioritas dalam beberapa tahun ke depan.

“Kita sadar kapal tidak banyak diminati seperti pesawat yang cepat dan lebih murah. Tapi target tahun depan (2017) kita sudah harus punya kapal terapung,” kata Direktur Utama PT Pelni, Elfien Goentoro, saat ditemui dalam kegiatan Pergantian Tahun Baru di Atas Kapal KM Umsini, beberapa waktu lalu.

Hotel terapung akan difokuskan untuk melayani wisatawan di destinasi wisata bahari. Paket menginap di hotel meliputi fasilitas kamar beberapa kelas, makan malam dan sarapan, dan fasilitas lainnya yang bisa disediakan kapal motor dengan kapasitas ratusan orang.

“Kita juga mencoba mentraining awak kapal kami dengan ilmu hospitality. Jadi mereka harus bisa melayani seperti pelayan hotel. Persiapan ini memang akan panjang dan kita tidak bisa sendiri, perlu ada sinergi dengan banyak pihak,” lanjutnya.

Selain menargetkan pengembangan jasa hotel terapung, PT Pelni juga sudah mulai menjalankan pengembangan jasa untuk memfasilitasi gaya hidup masyarakat, seperti menyewakan kapal untuk pertemuan, pesta, pelatihan, dan acara-acara seremonial lainnya.

“Kita mulai melirik lifestyle bisnis, seperti ‘meeting on board’, ‘training on board’, ‘gathering on board’. Kalau masyarakat mau ngadain wisuda atau nikahkan bisa sewa kapal, kita arahnya akan ke sana,” tambah Elfien.