3 Museum Unik Ini Dibuka Mulai 2017

SETIAP negara memiliki beragam destinasi wisata museum. Menariknya, ada 3 museum yang akan dibuka pada tahun ini. Tidak hanya dilengkapi benda bersejarah, juga memamerkan berbagai koleksi unik. Sama seperti museum toilet di India, Sulabh International Museum of Toilet yang menyuguhkan beragam bentuk toilet.

Di beberapa negara lainnya juga memiliki museum yang tak kalah unik. Seperti dilansir The Independent, terdapat 3 museum unik yang akan akan dibuka pada 2017 ini.

1. The Postal Museum, London

Postal Museum akan dibuka pada pertengahan 2017. Museum ini menghadirkan sistem pengiriman pos di London yang dikirim melalui jaringan rel surat di bawah tanah kota. Wisatawan akan mendapatkan pengalaman tak terlupakan di museum ini.

2. Their Traveling Museum of the Paranormal & Occult

Museum unik ini akan siap hadir di depan rumah Anda. Pasalnya, museum ini menerima pesanan di mana Anda bisa memanggil koleksi objek berhantu dan dibawa ke hunian Anda. Cermin menangis menjadi salah satu koleksi yang menjadi favorit. Cermin ini bisa memperlihatkan hal yang menyeramkan. Ada juga boneka bernama Ruby yang bisa membuat orang menjadi sakit.

3. The Amazing Worlds of Dr Seuss Museum, Massachusetts, Amerika Serikat

Museum ini akan dibuka pada Juni mendatang dengan menghadirkan koleksi topi dan dasi lucu yang identik dengan Dr Seuss. Mengunjungi museum ini akan membuat Anda kembali ke masa kecil.