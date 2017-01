TOP TRAVEL: Kisah Wanita Terlantar di Gunung Ciremai, Jadi Hal Biasa di Gunung Ubasute Jepang

KISAH penyelamatan seorang wanita yang diduga alami gangguan jiwa dan ditemukan di persimpangan jalur Palutungan-Apuy Gunung Ciremai, Jawa Barat, sempat hebohkan pendaki dan netizen. Namun, hal ini sesuatu yang biasa ditemui di Gunung Ubasute, Jepang.

Nyaris seperti kisah Ibu Arsini yang ditemukan pendaki di atas ketinggian 2840 mdpl gunung tertinggi di Jawa Barat tersebut awal tahun ini karena ditinggal saudaranya, seorang nenek berusia 60 tahun yang disabilitas ditinggal kakaknya di pegungan terpencil di Perfektur Chiba, pada 2015 lalu.

Menurut laporan Telegraph, Sang kakak yang kemudian di tahan polisi setempat telah meninggalkan adik perempuannya hingga meninggal karena tenggelam di Sungai Obitsu, sebulan kemudian.

Kisah mengerikan tersebut tercatat bukan kejadian disengaja yang jarang terjadi. Tindakan yang disebut “ubasute” dalam bahasa Jepang tersebut telah menjadi legenda dari sejarah gelap bangsa Jepang.

Dikutip dari All That Is Interesting, Ubasute menurut legenda dilakukan dengan memilih anggota keluarga tertua untuk membawa anggota keluarga (biasanya seorang wanita) yang sudah tua dan tidak bisa diberdayakan untuk disingkirkan ke tempat terpencil.

Orang tertua di keluarga itu akan membawa wanita tua di punggungnya menuju puncak gunung dan meninggalkan jejak di jalur yang dilewati dengan patahan ranting pohon. Penanda tersebut bukan hanya untuk membantu orang yang membawa dapat mudah kembali pulang tapi juga menandakan bahwa sang wanita tua setuju untuk berpartisipasi dalam ritual tersebut.

Wanita tua yang ditinggal dibiarkan tidak bisa melakukan apa-apa selain menunggu jam demi jam, serta malam demi malam berlalu, sampai kematian perlahan menemuinya saat kelaparan, dehidrasi, atau hipotermia tidak tertahankan.

Selain di Gunung Ubasute, beberapa bahkan berspekulasi bahwa "Hutan Bunuh Diri" Aokigahara, di dasar Gunung Fuji, terkenal karena menjadi salah satu lokasi ritual Ubasute dilakuakan.