Ini Lho Alasan Kenapa kalau Makan Jangan Buru-Buru

PERNAH menyadari jika Anda makan terlalu cepat? Sudahkah Anda mengunyah makanan dengan benar sebelum menelannya?

Tidak ada yang menyangkal, pada abad ke-21 ini semua serba cepat. Orang hidup sangat sibuk dan mungkin tidak memiliki waktu untuk duduk serta makan perlahan dengan benar.

Padahal, seharusnya Anda makan atau mengunyah makanan dengan perlahan-lahan sebelum menelannya. Ada alasan mengapa perlu makan secara perlahan-lahan seperti dilansir dari laman Watchfit:

1. Anda akan makan lebih sedikit

Makan lebih sedikit dan merasa lebih kenyang adalah salah satu manfaat makan perlahan-lahan. Ketika makan perlahan dan mengunyah makanan dengan benar, maka itu akan dicerna juga dengan baik. Selain itu, Anda juga akan memiliki nafsu makan yang lebih baik dan merasa puas.

Dalam sebuah penelitian di Journal of Academy of Nutrition and Diabetics, ditemukan, makan perlahan-lahan mengurangi asupan makanan. Hal ini akan mengurangi rasa lapar dan meningkatkan rasa kenyang.

Studi lain yang dipublikasikan dalam Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism menemukan, pada 17 individu yang berpartisipasi di penelitian ini, makan perlahan-lahan meningkatkan rasa kenyang. Hal ini terjadi karena respon peningkatkan hormon yang mengontrol nafsu makan.

Mengurangi risiko diabetes

Diabetes adalah suatu kondisi kesehatan yang terjadi ketika kadar gula darah meningkat di atas normal. Mengurangi risiko diabetes adalah salah satu manfaat makan secara perlahan.

Sebuah artikel penelitian yang dipublikasikan di PLoS ONE Journal meneliti hubungan antara cara makan dan diabetes. Penelitian ini menemukan bahwa makan perlahan-lahan mencegah terjadinya diabetes.

Mengurangi risiko kegemukan

Mengurangi risiko menjadi kelebihan berat badan adalah salah satu manfaat makan perlahan-lahan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam British Medical Journal menemukan, 3.287 orang dewasa selama periode tiga tahun, makan sampai kenyang dan sangat cepat dikaitkan dengan kelebihan berat badan.