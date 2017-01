Tips Sukses Berhenti Merokok untuk Resolusi Hidup Sehat di 2017

MUNGKIN para perokok punya resolusi hidup untuk berhenti merokok yang lebih membuat Anda lebih sehat. Banyak cara yang bisa dilakukan, tentunya untuk mengalihkan keinginan untuk menghisap rokok.

Berikut adalah lima tips sederhana yang bisa Anda lakukan ketika ingin benar-benar merokok. Simak penjelasannya, sebagaimana dilansir Theweek, Kamis (5/1/2017).

Makan permen

Ketika ada keinginan untuk merokok, lebih baik alihkan dengan makan permen. Rekomendasi NHS, selain permen Anda bisa bisa makan permen karet, menghirup inhalators atau bahkan menggunakan semprotan hidung. Studi menunjukkan, cara ini efektif membuat Anda berhenti merokok sekira 50-70 persen. Mau coba?

Membaca buku kisah sukses

Digadang-gadang jika Anda ingin berhenti merokok dibantu dengan membaca buku kisah sukses orang berhenti merokok. Di luar negeri, sebanyak 30 juta orang berhasil melakukan perubahan serius dalam hidupnya, termasuk Anda yang ingin berhenti merokok. Adapun judul bukunya yaitu Allen Carr's Easy Way to Stop Smoking atau You Can Stop Smoking by Jacquelyn Rogers terbit tahun 1977.

Olahraga di pusat kebugaran

Pergilah ke pusat kebugaran untuk melatih diri berhenti merokok. Olahraga di tempat tersebut tidak cuma sekedar membakar kalori, tetapi bisa bersosialisasi dengan teman-teman untuk mencari cara lain berhenti merokok.

Mencari kesibukan

Jika ingin berhenti merokok, coba cari berbagai macam kesibukan. Misalnya alihkan dnegan bermain alat musik, membaca buku, menulis, pergi dengan teman-teman yang tidak merokok, dan aneka kegiatan lainnya. Banyaknya kegiatan dalam sehari bisa mengalihkan keinginan Anda untuk merokok.

Meminta dukungan orang sekitar

Jika Anda ingin benar-benar berhenti merokok, coba untuk meminta dukungan orang terdekat. Misalnya saat di kantor teman Anda ingin mengajak merokok, tolak pelan-pelan. Begitu juga di rumah, jauhi orang-orang yang memang pada dasarnya perokok agar Anda tidak terpengaruh.