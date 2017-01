Tipuan Label 'Diet Soda' yang Malah Memicu Diabetes Tipe 2

TAK sedikit orang masih percaya jika minuman kaleng berlabel diet soda tidka mengandung pemanis buatan sama sekali. Artinya minuman itu aman dikonsumsi dan tidak menyebabkan Anda mengalami obesitas.

Padahal faktanya tidak demikian, karena minuman berlabel diet soda tetap mengandung tinggi kalori dan pemanis buatan. Skibatnya jika Anda terlalu sering meminumnya bisa berpengaruh buruk pada ginjal dan kenaikan berat badan yang drastis.

Dalam studinya, para ilmuwan di Imperial College London mengungkapkan, minuman diet soda malam memicu obesitas, bahkan nantinya mengarah pada penyakit diabetes tipe 2. Karena tingginya kalori dalam minuman tersebut bisa memicu penumpukan lemak dalam tubuh.

"Meski ada label diet soda, tetap saja minuman kaleng itu mengandung soda, pemanis buatan, tinggi kalori. Promosinya memang menyehatkan, padahal aslinya tidak. Malah minuman ini memicu obesitas global," ujar Profesor Christopher Millett, Peneliti Senior dari Imperial School of Public Health, yang bekerja sama dengan Brasil University of Sao Paulo dan Federal University of Pelotas.

Karena berbahaya, di beberapa negara maju, minuman diet soda dikenakan pajak yang tinggi. Tepatnya seperempat dari harga satu kaleng diet soda yang Anda beli.

Seharusnya, Anda menghindari minuman ini demi kesehatan. Minuman kemasan jenis apapun tetap tidak sehat bagi tubuh, terutama ginjal dalam jangka panjang. Demikian dilansir Theweek, Kamis (5/1/2017).