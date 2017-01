Intip Selfie Pertama Kim Kardashian di 2017

SETELAH peristiwa perampokan cukup mengerikan di Paris, bintang reality Kim Kardashian memang sengaja rehat dari platform sosial media.

Kim yang biasanya sangat rajin memberikan kabar terbaru seputar dirinya serta keluarganya, lewat berbagai unggahan foto dan video baik itu di akun Instagram ataupun Snapchat. Semenjak peristiwa perampokan yang diberitakan membuat dirinya menjadi trauma tersebut, Kim sengaja mengurangi aktivitasnya di ranah sosial media dengan tujuan menenangkan dan memulihkan dirinya sendiri.

Namun tampaknya tahun baru menjadi sebuah permulaan yang baru pula bagi Kim. Setelah baru-baru ini Kim kembali ke Instagram dengan mengunggah foto keluarga kecilnya, sekarang Kim disebutkan juga telah kembali aktif di Snapchat dengan menunggah selfie pertamanya di 2017.

(Foto: Yahoo)

Sebagaimana disitat Yahoo, Jumat (6/1/2017) Kim mengunggah foto selfie dirinya sedang berduaan dengan sang Ibunda, Kris Jenner. “First selfie of 2017 with my mama.” tulis kakak tiri Kendall dan Kylie Jenner ini.

Tampak terlihat dalam foto tersebut Kim yang mengenakan blazer hitam berbahan satin ini, memamerkan aksesori lip ring yang tersemat di bagian bawah bibirnya. Sebetulnya foto ini bukanlah kali pertama Kim terlihat memakai aksesori unik tersebut, sebelumnya lip ring Kim ini terungkap saat Khloe mengunggah foto Kim di platform Snapchat saat menghadiri pesta perayaan Natal keluarga Kardashian-Jenner beberapa waktu lalu.