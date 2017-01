Pria di California Klaim Voucher Makan yang Diperolehnya 30 Tahun Lalu

SIAPA yang tak senang mendapat voucher makan gratis atau promo potongan harga. Alih-alih menyimpan voucher makan di dompet, pria di California justru lupa sudah menyimpannya selama puluhan tahun dan belum lama ini baru menukarnya dengan makanan.

Adalah Paulus Boyd, pria asal California Utara yang menerima voucher makan dari KFC pada 1986. Tapi Byod tidak langsung menggunakan voucher ini dengan segera, Ia justru lebih memilih menyimpannya dalam dompet. Mungkin menunggu waktu yang pas untuk menukarkan dengan makanan. Alhasil, ternyata voucher makannya justru tersimpan apik di dalam dompetnya selama 30 tahun.

Seperti dilansir dari FoxNews, Jumat (6/1/2017), Boyd menjelaskan pada 1986 ia menerima voucher makan dari cabang resto KFC di Marion namun tak selang berapa lama resto ini tutup dan berganti menjadi restoran pizza. Ini salah satu alasan kenapa Boyd tidak menggunakan vouchernya meskipun voucher ini berlaku di semua cabang lain.

KFC is better than UFC: https://t.co/Exc6BklEGs