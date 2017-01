Hiii... Restoran Ini Sajikan Ulat dalam Keadaan Hidup

Would you or a friend try this?!?!😁😁 Tag a friend & comment! ・・・ The Rhynchophorus Ferrugineus (Its poetic name given by the scientist community) is a relatively large beetle living in the forest of South East Asia, a real threat for plantations as it lays its eggs inside palm and coconut trees which can be completely eaten from the inside by the larvae. Yet this worm is considered as a delicacy in South Vietnam for its sweet coconut taste and is usually eaten alive with chili sauce. ❗❗❗The living worms are dropped into a bowl of alcohol. After the worms emit contaminants, they are washed and put into a bowl of chili fish sauce. The living worms are fat and fleshy, which feels no different from egg yolk. (Source: Fred Wilson - backofthebiketours.com; http://m.english.vietnamnet.vn/fms/travel/89179/coconut-worms--specialties-of-southwest-region.html) ---------------------------------------------------- Lần đầu biến đến món này là do coi mấy cái clip reaction trên youtube, từ người VN đến người nước ngoài thử đuông dừa, lúc đầu thấy còn hãi hùng, một lúc sau lại tò mò muốn thử. Tết Tây vừa rồi được 1 chuyến đi miền Tây, buổi trưa dừng lại 1 quán có phục vụ món này, thế là quyết định năm mới làm gì đó mới hơn, quất luôn đến 2 con cơ =)))) Cách ăn là cầm đũa gấp đầu con đuông, vẫn còn sống nhúc nhích nhé =)) cắn vào thật mạnh phần thân chừa đầu, thịt dai nên phải cắn mạnh mới ra. Thịt giòn giòn dai dai, có vị ngọt chảy ra, ăn ngon đó chứ Mấy con này trước khi ăn được làm sạch, bỏ vào mắm để loại bỏ các chất độc từ trong người ra nhe 😂 📍 Nhà hàng Sông nước miền Tây, Bến Tre Credit owner Please tag owner

