Inovasi Baru yang Bisa Dirasakan saat Naik Kereta Api di Indonesia

KERETA api adalah alat transportasi yang masih jadi andalan di Indonesia karena bisa melayani jarak jauh dan cenderung lebih murah daripada pesawat. Sekarang ini, ada berbagai inovasi dikembangkan beberapa tahun terakhir untuk membuat perjalanan lebih aman dan nyaman.

Jika Anda cukup setia menggunakan moda transportasi ini untuk bepergian, Anda mungkin merasakan beberapa perubahan sampai tahun 2016 lalu. Berikut beberapa di antaranya, seperti dikumpulkan Okezone dari laman Kereta Api Indonesia, Jumat (6/1/2017).

Sistem check in seperti pesawat mulai diberlakukan

PT KAI mulai memberlakukan sistem check in di beberapa daerah operasional, seperti Jakarta, Madiun, Bandung, Purwokerto, dan Yogyakarta. Pemberlakuan sistem check in dan boarding seperti pesawat ini dibuat untuk mengantisipasi tiket palsu dan meniadakan ketidaksesuaian tanggal keberangkatan tiket penumpang.

Ini mengharuskan penumpang yang telah membeli tiket di luar stasiun untuk melakukan check in pada mesin Check in Mandiri di stasiun sejak dua belas jam sebelum keberangkatan. Check in dilakukan dengan cara mengetikkan kode booking yang tercantum pada bukti transaksi pembelian tiket atau dengan scan barcode yang tersedia.

Mesin kemudian akan mengeluarkan boarding pass yang mencantumkan nama dan ID penumpang, kode booking, dan nama KA beserta tujuan dan jadwal keberangkatan. Boarding pass inilah yang kemudian harus dibawa penumpang saat pemeriksaan identitas di boarding gate stasiun, satu jam sebelum keberangkatan.

Pesan makanan di kereta jauh hari sebelum berangkat

Jika Anda tidak puas dengan makanan yang bisa dibeli langsung di atas kereta, kini Anda bisa memesan makanan yang diinginkan jauh hari sebelum naik kereta. Selain menyediakan layanan pesan makanan dan minuman di situs tiket.kereta-api.co.id, aplikasi KAI Access juga bisa digunakan untuk melakukan pemesanan.

Asiknya lagi, Anda bisa menentukan lokasi dan waktu penyajian makanan. Layanan pre-order meals melalui KAI Access dapat dilakukan minimal 2 (dua) hari sebelum keberangkatan. Harga pesanan bisa Anda ketahui saat melakukan pemesanan dan dapat dibayarkan melalui transfer ATM maksimal tiga jam setelah Anda mendapat notifikasi konfirmasi pembelian.

Beberapa restoran dan penjual makanan favorit Anda bekerja sama untuk mendukung layanan ini. Namun, untuk sementara layanan pre-order meals ini hanya dapat dinikmati pada KA-KA di Pulau Jawa.