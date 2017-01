Terong Ampuh Mencegah Kanker dan Meningkatkan Fungsi Otak

TIDAK banyak yang tahu bahwa terong mempunyai banyak khasiat, tidak semata enak buat santapan makanan. Apa saja manfaatnya?

Jika Anda adalah penggemar masakan asli Indonesia, mungkin Anda sudah sangat akrab dengan yang namanya terong. Terong merupakan bahan masakan yang serbaguna. Cara mengolahnya bermacam-macam, mulai dari disayur, digoreng, hingga dijadikan sambal.

Anda juga bisa menemukan masakan terong dengan mudah di mana-mana. Namun, tahukah Anda bahwa terong ternyata menawarkan berbagai macam khasiat yang baik untuk kesehatan?

Selain karena rasanya yang nikmat, Anda jadi punya lima alasan lagi untuk rutin mengonsumsi terong. Untuk mencari tahu lebih jauh soal manfaat terong bagi tubuh, langsung saja simak informasinya di bawah ini.

Sebenarnya terong itu tanaman apa?

Terong banyak tumbuh di negara-negara beriklim tropis dan subtropis seperti Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika Selatan. Meskipun terong lebih sering diolah sebagai sayur atau lauk, terong sebenarnya merupakan buah-buahan. Nasibnya sama seperti timun, tomat, paprika, atau cabai yang lebih sering disayur daripada dikonsumsi sebagai buah-buahan.

Jika mendengar kata terong, Anda mungkin langsung terbayang buah berwarna ungu tua yang mirip timun. Padahal, masih ada beragam jenis terong lain yang memang tidak begitu populer. Jenis-jenisnya antara lain terong hijau dan terong bulat. Terong bulat biasanya sering dihidangkan sebagai pelengkap sayur lalapan. Namun, apa pun jenis terong yang Anda sukai, khasiatnya bagi kesehatan Anda tetap baik dan tak boleh terlewat.

Manfaat terong untuk kesehatan

Selama ini terong jarang sekali dilihat sebagai sumber makanan bergizi. Padahal, manfaat terong begitu beragam, mulai dari menjaga kesehatan jantung sampai membuat kulit bersinar alami. Berikut adalah penjelasan lengkapnya.

1. Menjaga kesehatan jantung

Kandungan serat, kalium, vitamin C, vitamin B6, dan fitonutrien membuat manfaat terong begitu besar bagi kesehatan jantung Anda. Selain itu, flavonoid atau pigmen larut air pada terong juga bisa mencegah berbagai jenis penyakit jantung. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The American Journal of Clinical Nutrition pada 2012, salah satu jenis flavonoid yang ampuh untuk melindungi jantung adalah antosianin. Zat pigmen ini juga bisa menurunkan tekanan darah darah Anda. Jadi, Anda berisiko terkena penyakit jantung atau hipertensi harus mulai makan terong yang kaya akan antosianin.

2. Mengendalikan kadar kolesterol

Sebuah studi yang dilakukan oleh para ahli di Brasil menunjukkan bahwa rutin mengonsumsi terong bisa membantu Anda mengendalikan kadar kolesterol. Pasalnya, tim peneliti di Departemen Pertanian Amerika Serikat menemukan bahwa terong kaya akan senyawa asam klorogenat. Senyawa ini terbukti mampu menurunkan berat badan serta kadar kolesterol jahat atau LDL (lipoprotein densitas rendah) dalam tubuh. Terong sendiri tidak mengandung kolesterol sama sekali, sehingga aman dikonsumsi orang yang perlu menjaga keseimbangan kadar kolesterolnya.

Selain menurunkan kadar kolesterol jahat, asam klorogenat juga berfungsi sebagai antivirus, antimikroba, dan antikarsinogen. Anda pun akan terhindar dari berbagai penyakit berbahaya lainnya jika rutin makan terong.

3. Meningkatkan fungsi otak

Manfaat terong juga bisa didapat dari kulitnya. Kulit terong kaya akan nasunin, yaitu zat antioksidan yang baik untuk kesehatan otak. Nasunin mampu melindungi membran sel otak dari serangan radikal bebas serta melancarkan proses distribusi gizi di dalam sel-sel tubuh. Nutrisi lain dalam terong yang baik untuk otak Anda adalah antosianin.

Menurut sebuah penelitian dalam The British Journal of Nutrition pada 2010, zat pigmen tersebut bertanggung jawab untuk memicu peredaran darah menuju otak, serta mencegah peradangan saraf otak. Hal ini bisa mencegah berbagai penyakit dan gangguan fungsi kognitif otak yang disebabkan oleh proses penuaan. Selain itu, daya ingat Anda juga akan jadi semakin kuat kalau Anda membiasakan diri makan terong.

4. Mencegah kanker

Belum banyak yang menyoroti salah satu manfaat terong yaitu mencegah munculnya kanker. Padahal, terong kaya akan polifenol, antosianin, dan asam klorogenat. Zat-zat tersebut baik untuk mencegah pertumbuhan tumor, serta menghentikan penyebaran sel kanker di dalam tubuh Anda. Selain itu, ketiga zat ini akan memicu produksi enzim khusus dalam sel yang bertugas untuk membuang berbagai racun dan membunuh sel kanker. Asam klorogenat juga bersifat antimutagen, yang berarti senyawa ini bisa melawan terjadinya mutasi gen yang menyebabkan kanker.

5. Membuat kulit lebih lembut dan bercahaya

Tak disangka-sangka, terong bisa jadi jawaban bagi permasalahan kulit Anda yang kusam dan kering. Buah ini kaya akan antioksidan dan terdiri dari kira-kira 92% air. Maka, mengonsumsi terong bisa membantu melembapkan dan menutrisi kulit dari dalam. Antioksidan juga akan menangkal radikal bebas yang bisa membunuh sel-sel kulit Anda sehingga kulit jadi tidak kenyal dan tampak lebih gelap.