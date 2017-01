Ingin Tahu Tampilan Wajah Gigi Hadid Tanpa Make-Up?

SIAPA bilang supermodel terkenal harus selalu tampil glamor 24/7 dengan polesan make-up?

Seorang supermodel pun ada kalanya ingin bebas tampil santai terlepas dari polesan produk kosmetik. Begitu juga dengan supermodel hits, Gigi Hadid.

Dengan setumpuk aktivitasnya sehari-hari sebagai model catwalk dan fotomodel. Wajar rasanya jika ia sedang tidak bertugas, model 21 tahun ini lebih memilih untuk tampil polos alami tanpa make-up. Bahkan ketika sedang menghabiskan waktu bersama sang kekasih, Zayn Malik.

Seperti disitat Hollywoodlife, Minggu (8/1/2017) kakak kandung Bella Hadid ini dengan bangga memperlihatkan wajah polosnya dengan menunggah foto ke dalam akun Snapchat pribadinya, di mana dalam foto tersebut paras Gigi tetap terlihat cantik walau tidak dipulas dengan make-up. Terlihat pula Gigi yang sedang dipeluk mesra oleh Zayn tersebut hanya mengikat rambutnya dengan gaya ponytail yang simpel, kala itu ia juga hanya memakai bomber jacket warna hitam.

(foto: hollywoodlife)

Well, supermodel tetaplah supermodel. Walaupun tidak memulaskan make-up di wajahnya. Gigi tetap terlihat cantik dengan kulit wajahnya yang mulus dan menawan, tak ubahnya bak di atas panggung runaway. No make-up, no problem, setuju?