Travelling Menggunakan Pesawat? Ini Maskapai Teraman di Dunia

SETELAH tragedi jatuhnya pesawat yang dialami sejumlah maskapai penerbangan dalam beberapa tahun terakhir, para wisatawan tentunya mulai selektif dalam memilih moda transportasi udara.

Menanggapi hal tersebut, minggu ini sebuah situs online meluncurkan daftar maskapai teraman di dunia. Berdasarkan hasil survei, Qantas kembali meraih penghargaan untuk kategori "The World's Safest Airline" empat tahun berturut-turut.

Maskapai asal Australia itu berhasil mengalahkan 425 maskapai lainnya di seluruh dunia. "Selama 60 tahun, Qantas telah menjadi maskapai penerbangan dengan sistem operasional keamanan yang memumpuni. Qantas bahkan tidak memiliki catatan kematian di era jet saat ini," tutur Geoffrey, Editor AirlineRatings.com.

Dilansir dari Lonelyplanet, Minggu (8/1/2017), berikut daftar 20 maskapai penerbangan teraman di dunia yang diurutkan sesuai abjad, antara lain : Air New Zealand, Alaska Airlines, All Nippon Airways, British Airways, Cathay Pacific Airways, Delta Air Lines, Etihad Airways, EVA Air, Finnair, Hawaiian Airlines, Japan Airlines, KLM, Lufthansa, Scandinavian Airline System, Singapore Airlines, Swiss, United Airlines, Virgin Atlantic and Virgin Australia.

Untuk kategori maskapai low-cost airlines, situs ini memilih Aer Lingus, Flybe, HK Express, Jetblue, Jetstar Australia, Jetstar Asia, Thomas Cook, Virgin America, Vueling dan Westjet, sebagai maskapai dengan sistem operasinal teraman.

Hasil survei didasari oleh sejumlah aspek penting seperti, audit pemerintah, catatan kecelakaan dan insiden serius lainnya, serta profitabilitas dan usia armada.