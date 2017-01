Fenomena Alam yang Hanya Terjadi 1.000 Tahun Sekali, Akan Terjadi di Awal 2017

SEBUAH fenomena alam yang hanya terjadi 1.000 tahun sekali, diprediksi akan mewarnai awal tahun 2017. Hal tersebut disampaikan langsung oleh pihak NASA melalui sebuah pernyataan resmi.

Berdasarkan hasil laporan mereka, komet C/2016 U1 NEOWISE disinyalir akan melintas di atas langit Amerika Serikat hingga 14 Januari mendatang. "Komet tersebut akan keluar dari sistem tata surya, sehingga akan terlihat dari bumi," tutur NASA dalam sebuah pernyataan.

Setelah fenomena alam ini berlangsung, Anda harus menunggu seribu tahun lamanya untuk menyaksikan hal serupa. Oleh karena itu, tahun ini merupakan kesempatan sekali seumur hidup bagi mereka yang tertarik untuk melihatnya.

Paul Chodas, manager of NASA's Center for Near-Earth Object Studies at the Jet Propulsion Laboratory mengatakan bahwa ada sebuah kesempatan bagus untuk melihat benda luar angkasa itu secara langsung. Tentu saja harus dibantu dengan sebuah alat seperti teropong berkualitas baik.

"Alat bantu diperlukan mengingat tingkat kecerahan (brightness) komet tidak dapat diketahui secara pasti," kata Paul.

Lebih lanjut Paul menjelaskan, komet C/2016 U1 NEOWISE diprediksi akan melintasi daerah selatan benua Amerika. Sehingga, spot terbaik untuk melihat fenomena alam ini adalah di negara bagian selatan Amerika Serikat. Demikian dilansir dari Travelandleisure, Minggu (8/7/2017).