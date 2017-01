Selebriti dengan Gaun Terbaik di Golden Globes 2017

SEDERET selebriti wanita yang hadir dalam perhelatan Golden Globes Awards 2017 tampak maksimal mengenakan gaun rancangan para desainer ternama. Tak heran jika beberapa di antaranya pantas menyandang gelar sebagai wanita dengan gaun terbaik tahun ini.

Siapa sajakah mereka? Berikut daftarnya.

Natalie Portman

(Foto: Dailymail)

Bintang film ‘Jackie’ tersebut tampil anggun dalam balutan gaun panjang berpotongan lurus warna kuning dari rumah mode Prada. Gaun maternity tersebut terlihat cantik dengan aksen embellishment pada bagian lengan tiga per empat dan roknya. Natalie melengkapi penampilannya dengan sejumlah perhiasan, lipstik warna pink lembut, dan clutch box silver.

Emma Stone

(Foto: Dailymail)

Hadir sebagai salah satu nominee untuk Best Performance by an Actress in a Motion Picture Musical or Comedy untuk perannya dalam La La Land, Emma Stone tampak stunning dalam balutan gaun warna merah muda berdetail embellishment bergambar bintang.

Lily Collins

(Foto: Dailymail)

Bak Princess, itulah yang dapat mendeskripsikan penampilan Lily Collins di karpet merah Golden Globes Awards 2017. Ia tampak anggun dan cantik dalam balutan gaun merah muda berdetail brukat berbentuk bunga koleksi Zuhair Murad Couture. Rambutnya ditata ke atas dan lipstik merah merona kian menyempurnakan penampilannya kala itu.

Priyanka Chopra

(Foto: Dailymail)

Priyanka Chopra tak pernah gagal menyita perhatian publik ketika menghadiri ajang penghargaan bergengsi, termasuk di Golden Globes Awards 2017. Ia mengenakan gaun rancangan Ralph Lauren warna emas beraksen sequin. Terlihat seksi lantaran gaun tersebut memiliki model plunging neckline atau belahan rendah di bagian dada. Sementara itu, rambutnya dibiarkan tergerai dengan belahan tengah serta tak lupa memulaskan lipstik bernuansa berry.

Mandy Moore

(Foto: Dailymail)

Enam tahun absen di gelaran Golden Globes Awards 2017, tahun ini Mandy Moore tampil mencuri perhatian. Mandy mengenakan gaun keluaran Naeem Khan. Tak hanya seksi berkat belahan rendah di bagian dada, gaun tersebut juga memiliki aksen jubah yang membuatnya tampak anggun.

Gal Gadot

(Foto: Thedailymail)

Pemeran Wonder Woman ini mengenakan gaun berpotongan ketat warna hitam dan silver yang beraksen sequin di bagian dada. Potongan gaun yang ketat tersebut kian menonjolkan perutnya yang tengah membesar.

Blake Lively

(Foto: Dailymail)

Hadir bersama sang suami, Ryan Reynolds, Blake Lively mengenakan gaun hitam berbahan velvet. Tampak glamor lantaran gaun koleksi atelier Versace tersebut berhiaskan kristal Swarovski pada bagian dada dan kedua kantong di bagian depan. Tak lupa, Blaek menyempurnakan penampilan dengan gelang warna hijau emerald.

Nicole Kidman

(Foto: Dailymail)

Gaun rancangan Alexander McQueen membaluti tubuh aktris Nicole Kidman. Gaun panjang menjuntai tersebut memiliki model cold shoulder dengan aksen silver di sepanjang gaun.