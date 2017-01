Intip Persiapan Selebriti Sebelum Tampil Glamor di Golden Globes 2017

SEDERET selebriti ternama dunia hadir di Golden Globes Awards 2017, Minggu, 8 Januari 2017, malam. Mulai dari Blake Lively hingga Sofia Vergara pun mempersiapkan diri dengan maksimal sebelum penampilan mereka dilihat oleh jutaan pasang mata. Lantas, seperti apa persiapan penampilan mereka? Yuk, simak beberapa di antaranya berikut ini.

Blake Lively

(Foto: UsMagazine)

Memulas make-up sekaligus menata rambut menjadi satu rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh Blake sebelum melenggang cantik di di Beverly Hilton, Beverly Hills, California, Amerika Serikat, Minggu, 8 Januari 2016 waktu setempat. Kala itu ia masih dalam balutan jubah handuk putih dan masih didandani oleh dua orang. “I did not wake up like this. Thank you @rodortega4hair @kristoferbuckle @enamelle,” tulisnya dalam akun Instagram.

Sarah Jessica Parker

(Foto: UsMagazine)

Sebagai bentuk mengenang kepergian aktris Carrie Fisher beberapa waktu lalu, wanita yang akrab disapa SJP ini tampil bak Princess Leia, tokoh ikonik Star Wars. Salah satu foto persiapannya pun tak luput diunggah dalam akun Instagram. Foto tersebut memperlihatkan rambut kepang palsu dan sejumlah produk kosmetik. “Dateline: Beverly Hills. Just post high noon. Let the games begin,” ujarnya.

Mandy Moore

(Foto: UsMagazine)

Dalam video Boomerang, Mandy Moore menampilkan dirinya yang tengah didandani oleh tiga orang wanita. Tiga orang wanita tersebut mendandani rambut, wajah, dan kuku aktris ‘This Is Us’ itu.

Maisie Williams

(Foto: USMagazine)

Penampilan glamor dan kinclong di karpet merah Golden Globes Awards 2017 kurang maksimal jika tidak melakukan perawatan wajah. Aktris Maisie Williams, misalnya, yang memilih mengenakan masker wajah selama satu jam saat mandi.

“What was ur process for getting ready today? Sat in the bath for an hour looking like a right twat, wbu? #goldenglobes,” kata bintang film ‘Game of Thrones’ itu.

Sofia Vergara