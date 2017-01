Ciptakan Nuansa Glow In The Dark di Kamar dari Toples Bening

NUANSA glow in the dark di kamar dapat memberi kehangatan untuk beristirahat dengan nyaman. Nah, ternyata untuk menciptakan suasana itu mudah tanpa harus menggunakan lampu kecil.

Toples bening bisa disulap sekejap untuk menciptakan nuansa glow in the dark di kamar. Ajaibnya, pada toples tidak diberi aliran listrik sedikit pun. Seperti yang diunggah akun @diyartsvideos di Instagram.

Berikut ini bahan dan cara pembuatannya :

Bahan :

Toples bening

Cotton bud

Glow in the dark paint

Air



Cara pembuatan :

Sediakan toples bening, kemudian siapkan cotton bud dan glow in the dark paint. Aplikasikan glow in the dark paint ke toples bening dengan cotton bud hingga penuh seperti titik-titik. Kemudian, biarkan hingga kering selama 24 jam. Selanjutnya isi air sampai penuh. Dan toples pun siap digunakan. Letakkan di kamar, kemudian matikan lampu, sekejap jadilah nuansa glow in the dark di kamar.