Jelang Imlek, Harga Lobster Meningkat Tajam

BAGI para pencinta lobster, tampaknya Anda harus berbesar hati setelah harga komoditas laut ini meningkat tajam.

Menurut Associated Press, hal ini disebabkan oleh cuaca buruk yang melanda kawasan New England dan Kanada pada awal tahun ini. Sehingga hasil tangkapan para nelayan pun menurun drastis.

Pada musim dingin, Amerika Serikat memang cenderung kesulitan untuk memasok lobster, berbeda dengan Kanada yang berhasil memanennya dengan jumlah besar pada tahun lalu. Namun sayang, tahun ini hasil panen tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya. Padahal, permintaan terhadap makanan tersebut semakin meningkat.

Memasuki awal 2017, sudah banyak permintaan lobster yang diajukan oleh para importir China. Kondisi ini diperkirakan akan mencapai puncaknya pada akhir Januari 2017, tepatnya pada saat perayaan Tahun Baru China 28 Januari.

Dilansir dari The Daily Meail, Senin (9/1/2017), sekarang harga lobster paling murah dijual dengan harga sekitar Rp173 ribu per pon. Harga tersebut cenderung lebih mahal jika dibandingkan tahun lalu, di mana lobster hanya dijual seharga Rp120 ribu - Rp147 ribu per pon.