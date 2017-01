Manfaatkan Kulit Pastry di Kulkas, Bikin Jadi Camilan Unik

【二人で食べてね】ハートのウインナーパイ♡ ■材料 ・パイシート (20cm×10cm) 4枚 ・ウィンナー (10cm) 5本 ・アスパラガス 3本 ・卵黄 1個 ・ケチャップ 適量 ・マスタード 適量 ■手順 【事前準備】 卵黄は水を少々入れて溶きのばす。 1. パイシートを30cm×10cmの長さに伸ばし、3等分に切る。ウィンナーに巻きつけ、綴じ目に卵黄を塗り、しっかりと貼り付ける。アスパラガスも同様にパイ生地を巻きつけ、それぞれ3等分に切る。 2. オーブン天板の上に、オーブンシートをのせハートのセルクルをのせる。ウィンナー巻きをセルクルに沿って置いていく。内側にアスパラガス巻きを置いていく。ハート型のクッキー型を中央にはめる。 3. 200度に熱したオーブンで20分焼く。 4. セルクルを外し、お皿に盛り付ける。クッキー型を外して空いた部分にシリコンカップをはめ、ケチャップとマスタードを入れ、ちぎったパイをつけながら食べる。 #food #foodie #cooking #recipe #tastemade #料理 #クッキング #レシピ #おうちご飯 #おうちごはん #おうちカフェ #ランチ #お昼ごはん #ディナー #夜ごはん #ハート #ウインナー #パイ

A video posted by テイストメイドジャパン (@tastemade_japan) on Jan 7, 2017 at 7:19pm PST