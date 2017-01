Kisah Haru Pramugari Gendong Nenek dan Suapi Kakek yang Menggetarkan Hati

PROFESI pramugari yang berinteraksi langsung dengan masyarakat pengguna jasa penerbangan adalah lahan amal bagi mereka. Kemarin, contohnya, banyak netizen dibukakan hatinya ketika melihat potret aksi pramugari Indonesia yang membantu seorang nenek turun dari pesawat.

Nenek tersebut tertinggal bersama anggota keluarganya setelah pesawat GA 821 penerbangan Kuala Lumpur - Jakarta mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Melihat hal tersebut, seorang pramugari yang diketahui bernama Vera berinisiatif untuk mendatangi penumpang itu.

Sang nenek yang membutuhkan kursi roda untuk berjalan pun, dibantu beberapa kru pesawat tersebut sebelum kursi roda yang dibutuhkan datang. Mereka dengan ikhlas berinisiatif untuk menggendong nenek tersebut sampai keluar dari pesawat dengan aman.

Momen yang diabadikan penumpang Farchan Noor Rachman dalam akun Twitter @efenerr, pada Sabtu (7 Januari 2017). Dalam beberapa jam, postingan foto tersebut dilihat dan dibagikan ribuan netizen dalam waktu singkat.

Kesaksian yang dilihat penumpang pesawat terhadap aksi menggetarkan hati para pramugari juga pernah tertangkap di dalam sebuah penerbangan dari Zhenghou ke Hainan, Tiongkok. Seorang pramugari tertangkap mencoba membantu menyuapi penumpang berusia 71 tahun yang alami stroke sehingga kesulitan menggunakan sendok saat makan.

Tidak hanya sampai di situ, pramugari bernama Fan Xuesong tersebut juga mau memilihkan kursi yang nyaman untuk kakek bernama Niu tersebut dan agar ia bisa melayani sang kakek. Kisah yang direkam di tahun lalu tersebut pun mendapat perhatian beberapa media internasional setelah dibagikan penumpang lain di media sosial.

(foto: Dailymail)



Kekuatan media sosial juga pernah membuat kebaikan hati petugas penerbangan terekspos publik. Seperti dikutip dari News.au, awal tahun lalu, seorang wanita yang kecewa karena tiketnya dibatalkan tanpa pemberitahuan oleh Masakpai Delta Airlines.

Namun, beberapa jam kemudian, ia kembali memposting kabar bahwa seorang karyawan wanita dari Alaska Air yang tak ia kenal membayarkan tiket pulangnya.

"Dia membayar tiket saya agar bisa pulang. Dia tidak kenal saya sama sekali. Saya sedang duduk di pintu ruang tunggu penerbangan dan dia datang dengan menanyakan saya dan menawarkan diri untuk membelikan saya kopi. Saya kemudian naik pesawat dan mengucapkan terima kasih lagi. Dia tidak perlu melakukan itu sama sekali, tapi dia mau membantu saya," ujar penumpang bernama Miriam Thomas.

Hey @Delta forget about 'helping' me. Judy from @AlaskaAir just paid for my ticket to #seattle so that I can get home today. #Alaska4life