Kezia Warouw Percaya Diri Melenggang di Ajang Miss Universe 2016

@keziawarouw - Puteri Indonesia 2016 menggunakan evening dress karya Ivan Gunawan @ivan_gunawan untuk press conference Kezia Warouw menjelang keberangkatan nya ke Miss Universe. Kali ini Ivan Gunawan menyiapkan gaun dengan mengangkat Tenun Toraja dari Sulawesi Selatan. Tenun ini merupakan kekayaan tradisional Indonesia yg jarang diangkat untuk dijadikan 1 gaun malam yg indah. Tenun Toraja ini adalah sebuah "KARYA SENI INDONESIA" yg memiliki nilai seni nya tersendiri. Evening Gown ini merupakan salah satu koleksi Fashion Show Ivan Gunawan “Rambu Solo’’. Ivan Gunawan mencoba mengangkat Tenun Toraja ini sebagai salah satu warisan budaya indonesia ke kancah internasional. Kezia tampil memukau dengan pulasan make up dari Moors Profesional Make Up @officialmoors dan Menggunakan Perhiasan dari Rinaldy A. Yunardi @rinaldyayunardi #puteriindonesia2016 #puteriindonesia #missuniverse #keziawarouw #kerociwa

