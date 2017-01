Ups, Celana Dalam Emily Ratajkowski Mengintip Saat di Golden Globes 2017

KEBANYAKAN aktris wanita sangat berhati-hati memilih gaun untuk menghadiri suatu acara pesta, terlebih lagi jika acara pesta yang akan dihadiri ialah pesta sekaliber pesta Gloden Globes.

Tampaknya situasi di atas tidak berlaku bagi model sekaligus aktris, Emily Ratajkowski. Wanita 25 tahun tersebut sepertinya memilih untuk tampil all out pada gelaran after party Golden Globes 2017, Minggu 8 JanuarI 2017 waktu Los Angeles.

Pasalnya tidak hanya membalut tubuh seksinya dengan gaun malam warna kuning yang mempunyai cutting cukup riskan dengan belahan split di banyak bagian, model yang melejit berkat membintangi video klip musik Robin Thicke ‘Blurred Lines’ ini memutuskan untuk juga memamerkan bagian intimnya tanpa malu-malu!

(Foto: Dailymail)

Seperti dikutip Dailymail, Selasa (10/1/2017) tidak cukup hanya dengan memamerkan belahan payudaranya serta kedua paha jenjangnya. Emily bahkan beraksi menggoda di hadapan awak juru foto yang membidiknya dengan menyibakkan dengan sengaja gaun kuning berbahan silk hasil rancangan desainer Reem Acra tersebut. Menyibakkan belahan gaunnya secara sengaja, otomatis underwear warna pink muda yang dikenakan Emily pun jadi terpampang jelas.

Dengan mengenakan gaun bersiluet seksi lalu ditambah dengan aksi memamerkan underwearnya tersebut, pastinya Emily malam itu benar-benar mampu membuat semua perhatian tertuju pada dirinya.