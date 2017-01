Stylish saat Imlek? Tidak Harus dengan Cheongsam Loh!

SAAT momen penting seperti perayaan sesuatu, yang biasanya diisi dengan berkumpul dengan sanak keluarga ataupun teman-teman tersayang. Menjaga penampilan untuk terlihat fashionable penting adanya.

Salah satunya saat perayaan Tahun Baru Cina atau Hari Raya Imlek yang tidak terasa akan siap hadir sebentar lagi. Berbusana yang gaya namun tetap santun dalam perayaan ini merupakan hal yang penting, siapa sih yang ingin terlihat asal, kucel, dan tidak menarik? Apalagi biasanya di momen-momen tahunan seperti ini, kegiatan foto-foto pastinya tidak terlewatkan.

Perayaan Imlek memang tidak dapat disangkal identik dengan baju Cheongsam, namun pada kenyataannya tidak semua wanita di era modern dan millennial seperti sekarang masih mau untuk mengenakan baju tradisional etnis Cina tersebut.

Pasalnya, tidak semua tipe tubuh dan warna kulit para wanita di Indonesia cocok dan pas untuk bisa memakai baju Cheongsam yang biasanya hadir dengan siluet ketat dan kerah leher yang tinggi dan warna merah terang mencolok tersebut.

Padahal asal mengetahui jenis-jenis outfit yang tepat, merayakan keseruan Imlek tidaklah harus sepaket dengan baju Cheongsam. Anda bisa terlihat lebih modern, stylish, namun masih tetap bisa memeluk aura tradisional perayaan Imlek yang punya signature warna merah.

(Foto: Pradita Ananda / Okezone)

Misalnya dengan mengenakan midi dress warna merah velvet dengan embellishment pattern bunga-bunga berukuran besar, atau bisa juga dengan memakai fit and flare dress selutut bagi yang ingin tampil lebih feminin. Dress bermodel fit and flare memang biasanya hadir dengan bahan yang flowly, sehingga lebih mengesankan aura feminin bagi pemakainya.

“Untuk yang tidak ingin mengenakan baju Cheongsam, outfit seperti midi dress, fit and flare dress, lalu atasan blus yang cantik aneka model seperti sleeveless atau bell sleeve warna merah yang sekarang sedang kembali in bisa dijadikan solusi. Tinggal di mix and match dengan bawahan berwarna hitam, bisa rok atau celana” ujar Hesty Halim selaku head stylist dan general manager Minimal kala dijumpai Okezone, Selasa (10/1/2017) dalam acara peluncuran koleksi Minimal untuk Tahun Baru Imlek di pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat.

Hesty menambahkan saat memadu padankan atasan dengan bawahan seperti blouse dan trousers, atau atasan tanpa lengan. Pemilihan model celana pun harus diperhatikan.

“Untuk yang memiliki tubuh cukup tinggi, maka model celana yang bisa dipakai adalah celana palazzo. Lain lagi dengan yang tinggi tubuhnya rata-rata atau misalnya pendek, coba untuk mengenakan celana potongan ¾ karena dengan potongan seperti itu maka tampilan ilusi kaki akan menjadi lebih panjang dari aslinya,” tambahnya.