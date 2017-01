Periskop 2017: Tren Make-up yang akan Hits di Tahun Ini

TREN memang mengikuti waktu yang berjalan. Jika satu masa telah terlewati, maka sebuah tren juga akan berganti. Pun begitu dengan make-up, setelah beberapa tren make-up bergulir di 2016, pada tahun ini tentu akan ada beberapa tren yang akan naik dan digemari para beauty junkie.

Lantas, kira-kira apa saja? Simak pemaparan prediksinya sebagaimana dilansir Allure, Rabu (11/1/2017).

Red lipstick: Blurry

(Foto: Allure)

Jika beberapa tahun belakangan lipstik nuansa bold menjadi andalan para beauty junkie dalam berpenampilan, kini era blurry dimulai. Bukan berarti seperti lipstik yang memudar namun efek yang lebih alami, lebih lembut, tak akan lagi menggunakan lip pencil dan memulas warna merah yang sedikit creamy dengan sedikit dipudarkan dengan kapas.

Black eyeliner: squiggly

(Foto: Allure)

Simpan winged eyeliner untuk bentuk eyeliner pada tahun ini. Karena yang akan menjadi tren adalah eyeliner dengan garis seperti petir dan yang tak beraturan di kelopak mata.

The new nude: glossy

(Foto: Allure)

Setelah liquid matte lipstik berjaya di beberapa tahun belakangan, kini warna nude lipstick yang dimaksud hanyalah warna bibir yang asli dipulas dengan lipsgloss berwarna bening yang dipenuhi shimmer.

The new blush: draping

(Foto: allure)

Blush on tahun ini bukan hanya akan dijadikan perona pipi. Melainkan sekaligus dijadikan teknik make-up contouring. Blush on akan dipulas lebih tinggi dari tulang pipi seperti biasanya.

The new metallic: over and under

(Foto: Allure)

Semakin ke sini, banyak beauty junkie yang akan semakin berani menggunakan glittery make-up. Terutama dalam memulas eyeshadow, banyak yang akan berani menggunakan silver eyeshadow baik di kelopak atas mau pun di garis mata bagian bawah dengan menggunakan eyeliner.

The new smokey eyes: colorful

(Foto: Allure)

Jika lazimnya warna-warna yang dipilih untuk make-up smokey eyes adalah warna yang gelap, tahun ini agaknya tren warna gelap pada smokey eyes akan terganti dengan warna cerah atau colorful. Seperti yang dilakukan oleh Kylie Jenner dengan burgundy smokey eyes-nya, atau ada pula yang memilih warna oranye sebagai pilihan. Apa pun itu tahun ini diprediksi orang-orang tak akan sungkan lagi memakai warna yang cerah.