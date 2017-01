Sederet Sajian Mewah yang Disantap Artis Hollywood di After Party Golden Globes

KESUKSESAN malam penghargaan Golden Globes tak terlepas dari suguhan spesial yang disajikan oleh para chef ternama Hollywood. Ajang bergengsi ini memang sedikit berbeda jika dibandingkan dengan Oscar yang cenderung formal.

Di Golden Globes, para tamu undangan dapat dengan bebas bercengkerama dengan rekan-rekan artis lainnya, sambil menikmati hidangan lezat yang disajikan di atas meja mereka.

Dilansir dari Glamour, Selasa (10/1/2017), berikut beberapa jenis makanan lezat yang disajikan selama acara berlangsung.

The golden salad

Untuk hidangan pembuka ada the golden salad yang terlihat segar dan menggoda. Salad ini terdiri dari potongan watermelon radish, arugula, jeruk tropikal, buah bit, lalu ditaburi dengan keju yang terbuat dari susu kambing. Jika ada waktu luang, Anda bisa meniru resep ini di dapur rumah.

Filet mignon and sea bass

Pada hidangan utama, tim chef Golden Globes menyajikan risotto porcini yang dipadukan dengan filet mignon (irisan daging sapi), serta potongan daging ikan sea bass lengkap dengan saus tomat kering sebagai toppingnya. Mengingat jumlah tamu undangan mencapai 1.300 orang, untuk membuat hidangan utama ini mereka ternyata menggunakan 362 kg ikan sea bass, 1.814 kg sayuran, serta 272 kg filet mignon.

Trifecta

Setelah menyantap berbagai hidangan lezat, para tamu undangan akan dimanjakan dengan tiga makanan penutup sekaligus. Mulai dari tiramisu with nutella mouse, profiteroles on dark chocolate, hingga almond cake with orange mascarpone cream siap menggoyang lidah para tamu. Seluruh hidangan tersebut disajikan oleh seorang chef pastry berbakat bernama Thomas Henzi.