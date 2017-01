Menggemaskan!! Kafe Hello Kitty Kembali Membuka Cabangnya di Osaka

PENGGEMAR kucing lucu asal Jepang kini harus bersiap menjajal nikmatnya suguhan makanan dan minuman di kafe Hello Kitty. Pasalnya kafe ini baru saja membuka cabang barunya di Osaka, Jepang. Anda harus bergegas karena kafe ini hanya buka untuk waktu yang terbatas.

Banyak kafe bertema tokoh animasi Jepang yang memberi penawaran dalam jangka waktu terbatas misalnya Sailor Moon, Naruto atau bahkan Pokemon. Tapi tidak untuk kafe Hello Kitty karena banyak kafe kucing ini yang buka secara permanen di beberapa negara salah satunya Jepang. Tapi kali ini kafe Hello Kitty membuka cabang barunya untuk jangka waktu yang sementara.

Dikabarkan RocketNews, Selasa (10/1/2017) berlokasi di Osaka, kafe Hello Kitty siap menawarkan sederet makanan dan minuman yang lucu dan menggemaskan. Beberapa menu yang hadir antara lain, hello kitty beef stroganoff, hello kitty and dear Daniel burger, udon hello kitty dan hello kitty tortilla plate, roti panggang hello kitty dengan es krim, pounding apple mouse, hot latte dan hot sangria. Selain itu, masih banyak menu lain yang juga bisa jadi pilihan, terutama bagi penggemar kuliner berbahan cokelat yang rasanya manis.

Semua makanan ini dibanderol dengan harga yang bervariasi mulai dari 830 Yen hinggga 2.280 Yen atau setara Rp95 ribu hingga Rp262 ribu. Harga ini tergantung jenis makanan dan komposisinya.

Selain semua menu makanan ini, kafe hello kitty juga menawarkan gelas gratis dengan tema hello kitty untuk dibawa pulang. Di satu sudut kafe juga ada toko yang menjual berbagai macam barang bertema hello kitty seperti stiker, gantungan kunci dan alat tulis. Semua bisa dipilih dan dibeli sesuai keinginan dan kebutuhan.

Kafe ini buka secara temporary atau terbatas hanya mulai tanggal 14 Januari hingga 26 Maret 2017. Kafe kucing berbulu putih ini juga bisa jadi salah satu lokasi yang tepat untuk merayakan hari valentine bersama kekasih tercinta.