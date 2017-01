OMG, Kafe Ini Tawarkan Makan Gratis dengan Sistem Pembayaran Olahraga

SEBUAH restoran pastinya menjual makanan dan minuman, tapi ternyata alat pembayaranya tidak melulu harus menggunakan uang. Misalnya salah satu kafe yang menawarkan makanan dengan sistem pembayaran olahraga.

Dilansir dari Metro, Rabu (11/1/2017) kafe The Run For Your Bun Café yang berlokasi di Covent Garden, London menawarkan promosi yang unik dan menarik. Kafe pop up ini menawarkan sederet menu makanan dan minuman yang tidak dibayar dengan uang melainkan dengan kegiatan olahraga.

Kafe ini mengklaim sebagai kafe pertama yang menerapkan olahraga sebagai alat pembayaran. Tidak ada laci uang karena sebagai gantinya, kafe ini menyediakan mesin dayung, tread mills dan spin bikes.

Saat tiba di kafe, pelanggan akan diajak untuk memilih menu makan siang sebelum memulai jenis olahraga yang dipilih untuk membayar makanannya. Setiap jenis makanan memiliki perbedaan jenis dan takaran olahraga yang harus dijalani.

Misalnya untuk burger ayam panggang bisa dibeli dengan berolahraga dayung selama satu menit, mengayuh spin bikes selama satu menit serta lari santai di atas treadmill juga selama satu menit. Tak hanya itu, pelanggan juga harus melakukan sit up dan squat.

Kedengarannya melelahkan tapi itu semua bukan berarti apa-apa jika belum dicoba. Lagi pula seluruh aktifitas fisik ini untuk kesehatan dan kebugaran tubuh Anda. Semua gerakan dan waktu olahraga ini sudah diperhitungkan dengan jelas oleh instruktur di David Lloyds Klub.

Aktifitas olahraga ini juga dimaksudkan untuk membakar kalori dalam tubuh usai menyantap makanan lezat. Jadi meskipun santapannya enak dan bisa memuaskan selera tapi tidak khawatir dengan ancaman lemak setelahnya.

Kafe ini dibentuk oleh kelompok David Lloyd yang memiliki kampanye tersendiri untuk mengajak orang lebih banyak menjalani pola hidup sehat. Kafe ini terbuka untuk umum secara terbatas mulai hari Rabu 11 Januari 2017 hingga Jumat 13 Januari 2017.