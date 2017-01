Ya Ampun, Kue Ini Berisi Pesan-Pesan Porno

KUE bertema cantik dan manis pastinya jadi incaran banyak orang. Tapi bagi orang-orang dewasa, kue dengan tema dan dekorasi yang agak vital pastinya membuat penasaran.

Dilansir dari Metro, Rabu (11/1/2017), beberapa media sosial dan media online marak terlihat postingan foto kue yang bukan lagi lucu dan menggemaskan tetapi menimbulkan kesan ‘nakal’. Kue bertema seksual ini tidak menampilkan gambar yang seronok atau porno, hanya berisi tulisan yang menjurus ke arah sensual.

Foto kue-kue yang beredar di media ini bukanlah dijual secara bebas untuk publik melainkan hasil custom atau pesanan beberapa oknum tertentu yang sengaja membuatnya. Kue ini pastinya dimaksudkan sebagai lelucon yang dilontarkan untuk rekannya.

Si pemesan kue pastinya melihat ini sebagai hal yang lucu dan bisa mengundang tawa namun bagi banyak orang, kue-kue ini justru memancing kontroversi. Salah satu kue yang menjadi viral adalah kue yang berisi pesan seks secara berantai.

Kue dengan isi tulisan “Sorry I put it in your butt,” atau “Sorry you’ve got gonorreah,” atau “Sorry about the crabs,” istilah-istilah ini adalah kalimat yang biasa digunakan untuk candaan seputar seks.

Kurang etis memang karena kalimat menjijikan ini justru tertuang dalam bentuk tulisan di atas sepotong cake yang harusnya terkesan manis dan menggoda.

There's nothing funny about these 'hilarious' sexual apology cakes