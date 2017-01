Hari Tanpa Celana di Subway Kembali Hadir di 2017

SEKELOMPOK traveller berani menantang dirinya untuk tidak menggunakan celana saat bepergian dengan kereta bawah tanah.

Mereka meninggalkan celana mereka, dan hanya menggunakan celana dalam saja. Kegiatan tersebut sudah menjadi tren dari tahun 2002 dan sempat menghebohkan dunia.

(foto: Krystian Dobuszynski/NurPhoto via Getty Images/Lonelyplanet)

"The No Pants Subway Ride" yang menjadi tema kegiatan ini sebenarnya diciptakan oleh kelompok komedi / koleksi tipuan Improv Everywhere. Dulu acara ini biasanya dimulai dengan kelompok kecil, dengan hanya tujuh orang melompati kereta bawah tanah New York di musim dingin tanpa celana.

Sekarang ide tersebut sudah mendunia dan diikuti oleh seluruh kelompok dunia. Bahkan kali ini, acara tersebut sudah diikuti 60 kota di dunia termasuk London.

Sebagaimana dikutip dari lonelyplanet, Selasa (10/1/2017), untuk mengikuti kegiatan ini cukup mudah, dengan hanya menggunakan atasan musim dingin, dan bawahan celana dalam. Setelah itu, berhenti di pemberhentian untuk mengelabui orang.

(foto: Krystian Dobuszynski/NurPhoto via Getty Images/Lonelyplanet)