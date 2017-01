Waspada Biro Perjalanan Online Ilegal

PENGARUH besar teknologi digitalisasi pada industri pariwisata membuat semakin banyak biro perjalanan online bertambah. Sayangnya tidak sedikit biro perjalanan online yang ilegal karena tidak taat hukum.

Keluhan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia atau Association of The Indonesia Tours and Travel Agences (Asita), Asnawi Bahar dalam jumpa pers "Ulang Tahun ke-46 & Penghargaan Asita" di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, kemarin.

“Kami sangat mendukung upaya digitalisasi industri wisata untuk mempercepat promosi. Tapi ada hal yang harus kami sampaikan, banyak online travel agent perlu ditertibkan karena mereka ilegal,” katanya.

Keberadaan biro perjalanan ilegal dianggapnya bisa mengurangi kesempatan negara menerima pendapatan dari industri pariwisata karena mereka menjual paket perjalanan yang sangat murah, khususnya dari luar negeri.

“Contoh, banyak travel agent ilegal yang menjual paket perjalanan murah untuk orang China ke tempat kita. Tapi mereka pakai tour guide sendiri, pergi belanja ke toko mereka sendiri, alhasil kita tidak dapat keuntungan apa-apa. Dari biro perjalanan ilegal yang masuk itu juga banyak yang membawa wisatawan datang ke sini tapi tidak pulang lagi, ini sulit dikontrol,” tutur Asnawi.

Oleh karena itu, ia berharap biro perjalanan terutama dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dapat ditertibkan agar bisa menaati aturan di Indonesia.

“Kalau kami pergi ke luar saja kami harus mematuhi undang-undang dan hukum yang berlaku, misal menggunakan guide atau tour leader dan jasa dari negara itu supaya bisa dikontrol. Contoh Arab Saudi, kita bawa tamu untuk umroh, datang 50 pulang juga harus 50 orang. Kalau ada yang nggak kembali kami didenda 250 USD per kepala,” lanjutnya.

Biro perjalanan online menjadi ilegal karena tidak mematuhi Permen No 18 yang mengatur tata cara perizinan pembentukan biro perjalanan online yang harus memiliki persyaratan-persyaratan. Selain itu, ketidakpatuhan untuk memperpanjang izin usaha juga menjadi masalah.

“Penertiban harus dilakukan supaya Permen berjalan dengan semestinya dan tidak hanya tajam ke kami. Kami ingin bisa membantu pemerintah mengontrol mereka supaya mudah mengawasinya, seperti dengan mengeluarkan SK khusus oleh Gubernur di daerah, dan tentu saja ini penting agar pemerintah tidak kehilangan pendapatan,” lanjutnya.