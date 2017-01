Ribuan Turis China Siap Diundang Kembali untuk Rayakan Imlek di Bali

SEPERTI tahun sebelumnya, sekira 5000 turis atau wisatawan mancanegara dari China akan diundang untuk merayakan Imlek tahun ini di Bali. Berbagai atraksi wisata pun telah disiapkan untuk merayakan Tahun Baru China yang jatuh 28 Januari 2017.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia atau Association of The Indonesia Tours and Travel Agencies (Asita), Asnawi Bahar, dalam jumpa pers "Ulang Tahun ke-46 & Penghargaan Asita" di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (9/1/2017).

“Tahun ini kami akan mengadakan Imlek bersama di Bali dengan mengundang 5000 wisatawan dari China yang dibawa kawan-kawan kami dari Asita. Sejauh ini sudah dipastikan 2000 wisman yang hadir,” kata Asnawi.

Ia menuturkan bahwa usaha tersebut kembali dilakukan untuk meningkatkan kerja sama dengan industri pariwisata Tiongkok dan mempromosikan Indonesia.

“Dalam acara tersebut kami akan tampilkan beberapa atraksi budaya Tanah Air, yang jadi nation pride kita. Lalu, acara tahun ini akan ada tim kesenian dari Tiongkok yang didatangkan oleh konsul budaya Tiongkok di Bali yang sudah disepakati pemerintah setempat,” tuturnya.

Diakui Asnawi, Bali masih menjadi destinasi pariwisata favorit wisatawan China karena memiliki daya tarik 4S (Sea, Sand, Shop, Spa). Dengan acara promosi pariwisata yang dilakukan secara resmi oleh Asita, diharapkan tidak ada wisatawan yang masuk secara ilegal.