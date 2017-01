Usaha Agar Turis China

KEDATANGAN turis China yang berdaya beli tinggi ke Indonesia sangat diharapkan. Sayangnya, selama ini lebih banyak turis dari kelas menengah ke bawah yang datang, sehingga tidak banyak menguntungkan industri pariwisata dan menambah masalah baru di Tanah Air.

Ketua Umum Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia atau Association of The Indonesia Tours and Travel Agencies (Asita), Asnawi Bahar, memaparkan apa masalah dan solusi yang bisa Asita lakukan untuk mengatasi hal tersebut.

“Kita ingin bisa terus mengupayakan penertiban biro perjalanan ilegal yang biasa menjual paket perjalanan dengan harga murah,” katanya dalam jumpa pers "Ulang Tahun ke-46 & Penghargaan Asita" di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin 9 Januari 2017.

Kedatangan turis China melalui agen perjalanan ilegal atau paket murah biasanya membuat mereka tidak membuat daya beli mereka tinggi. Tak sedikit yang kemudian membawa sendiri jasa pemandu wisata, bahkan mengajak mereka ke toko kerabat mereka sendiri.

“Indonesia biaya hidupnya sangat murah. Jadi jangan heran ada yang sering nggak pulang setelah ikut tur dengan biro perjalanan ilegal,” lanjutnya. Karenanya, Asita terus berupaya agar turis China dari kalangan menengah ke atas dapat semakin banyak datang ke Indonesia.

“Turis China itu cari 4S di kita, yaitu sea, sand, shop, dan spa. Sejauh ini Bali masih jadi favorit, tapi kita mencoba agar mereka masuk ke daerah-daerah lain, seperti Derawan di Kaltim yang akan segera masuk, Sumut juga akan masuk bulan depan setelah roadshow tahun lalu. Potensi di daerah lain juga harus terus digencarkan supaya mereka menyebar dan merangsang provinsi untuk bergerak,” katanya.

Asnawi melanjutkan, mereka juga akan terus menawarkan berbagai paket perjalanan, berusaha mendorong peningkatan jumlah pemandu wisata, melakukan banyak roadshow promosi wisata ke lokasi target pasar di berbagai daerah di China, selain hanya fokus di Beijing.

“Kita telah targetkan secondary city yang kelasnya mendekati Beijing. Ini seperti Wuhan, Tian Jing, ke utara Heilongjiang yang biasa mengadakan festival es di perbatasan Uni Soviet sana, untuk target turis muslim China juga ada rencana ke Xin Jiang, An Hui, Yunan, Xiang Hai, Nanjing, dan Hang Zhou,” tambah Hery Sudiarto selaku Komite China Asita, pada kesempatan yang sama.