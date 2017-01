Sarung Siap Gantikan Denim Sebagai Outfit Andalan Masyarakat Urban

GELIAT industri fesyen Tanah Air kian menunjukkan semangatnya di awal tahun 2017 ini. Misalnya saja muncul satu item fesyen baru yang agaknya dapat menggantikan denim sebagai outfit andalan sehari-hari.

Setelah netizen dihebohkan dengan foto presiden Jokowi mengenakan sarung untuk memperingati hari Maulid Nabi 8 Januari lalu di Pekalongan, sekarang asosiasi desainer Indonesia Fashion Chamber (IFC) menggalakkan gerakan dengan slogan ‘sarong is my new denim’.

Dikatakan Dina Midiani, salah satu anggota National Board IFC. Sarung merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia. Pasalnya, hampir seluruh daerah di negeri ini memproduksi sarung dan sebenarnya, sarung telah lama dikenakan pada masa penjajahan.

"Kemudian kita berpikir, bagaimana caranya agar gaya berpakaian sarong ini ditingkatkan menjadi gaya berpakaian sehari-hari yang diterima masyarakat urban. Oleh karena itu kita berikan slogan ‘sarong is my new denim’ agar posisi denim yang selalu ada disetiap lemari pakaian masing-masing, digantikan oleh sarong. Sehingga sarong gak cuma dikenakan untuk sholat atau beribadah saja," katanya di Bandung, Jawa Barat.

(Foto: Silvia Junaidi / Okezone)

Dalam pertemuan akbar tersebut, dihadiri sekitar 117 desainer dari seluruh Indonesia. Acara ini bertujuan untuk menyatukan visi dan misi para desainer yang tersebar dari beragam jenis desain, agar memiliki persamaan tujuan yaitu mengembangkan industri fashion skala nasional dan internasional.

IFC sendiri meski baru berumur 1 tahun, telah memiliki 12 chapter atau cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Seperti chapter Malang, Surabaya, Bandung, Jogja, Makasar dan sebagainya.

Setiap desainer diharapkan mampu memaksimalkan produksi desain busana karya mereka sehingga mampu bersaing di industri fashion yang bergerak cepat, namun dengan meminimalkan biaya produksi yaitu melalui strategi marketing bersama. Dimana setiap anggota diharapkan tidak menjadi saingan satu sama lain saat berkarya, namun saling mendukung setiap karya rekan desainer lainnya.

Acara yang bertajuk "January Board Meeting" ini digelar pada 10-12 Januari 2017 di Bandung, Jawa Barat juga menghadirkan trunk show yang menyuguhkan hasil karya 45 desainer baru yang merupakan new member di IFC awal tahun ini.

Dalam fashion show tersebut masing-masing desainer menampilkan 8 koleksi mereka dari beragam genre seperti fashion hijab, fashion pesta, ready to wear, dan busana santai yang cocok dikenakan untuk berlibur ke pantai.

(Foto: Silvia Junaidi)