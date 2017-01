Jaga Gengsi, Mariah Carey Kenakan Gaun Mewah saat Berbelanja

DIVA is still diva, sebutan ini rasanya pas disematkan pada sosok penyanyi kenamaan dunia Mariah Carey. Tampaknya wanita 46 tahun ini sadar betul akan reputasinya sebagai salah satu diva terkenal di dunia. Di mana status ini tentunya berbanding lurus dengan konsekuensi banyak mata tertuju padanya, di setiap waktu.

Ia selalu berpenampilan maksimal dalam situasi apapun. Mariah memastikan bahwa ketika tidak beraksi di atas panggung pun, ia tetap berpenampilan bak seorang diva. Seperti baru-baru ini contohnya saat ia tertangkap kamera paparazzi sedang hendak berbelanja di pusat perbelanjaan.

(Foto: Yahoo)

Seperti dikutip Yahoo, Rabu (11/1/2017), Mariah terlihat membalut tubuh seksinya dengan sleeveless gown warna hitam bersiluet mermaid, lengkap dengan detail aksen geometrik dan punggung yang terbuka nan seksi. Pemilik hits "All I Want for Christmas is You" ini melengkapi penampilannya kala itu dengan sepatu platform heels dan jaket kulit warna hitam.

Kemudian penyanyi yang baru saja ramai diberitakan karena insiden lip-sync saat tampil di pesta malam Tahun Baru di New York kemarin ini, juga tidak lupa menyematkan aksesori mewah sebuah kalung, dua buah cincin, serta dua buah gelang berlian di tubuhnya. Ditambah dengan sunglasses yang membingkai wajahnya.

Well, setuju bukan jika penampilan mewah Mariah kali ini adalah sebuah penampilan yang tidak biasa untuk dikenakan seseorang yang hanya hendak pergi belanja?