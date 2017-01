Tiga Destinasi yang Harus Didatangi di 2017

TAHUN 2017 baru saja dimulai, apakah Anda sudah punya rencana jalan-jalan ke luar negeri? Kalau belum, ada beberapa destinasi wisata yang masuk dalam daftar wisata ter-Hot di tahun Ayam Api ini.

Mana saja mereka dan apa saja yang bisa Anda nikmati? Berikut tiga di antaranya, seperti dilansir dari Mirror

Sri Lanka

Pulau Tropis di tenggara India ini menawarkan banyak tempat wisata menarik, dari pantai indah, keanekaragaman fauna, keragaman budaya, dan kuliner kari yang lezat. Anda akan nyaman dengan keramahan penduduk setempat dan mencoba berselancar seperti profesional.

Pulau di antara Samudera Hindia diberkati dengan delapan situs warisan dunia Unesco dan taman nasional dengan gajah, macan tutul, buaya, dan kerbau. Anda dapat melihat kumpulan gajah di Taman Nasional Uda Walawe dan mengeksplorasi benteng perkasa di pesisir Galle.

Myanmar

Napak tilas momen pembebasan Aung San Suu Kyi di 2012 dari tahanan rumahnya adalah isyarat perjalanan panjang negara tersebut yang diselimuti misteri, dan bisa dinikmati wisatawan.

Bergerak dari sana, wisatawan bisa menjelajah negeri Burma ini dengan berlayar di sepanjang Sungai Irrawaddy dan melihat banyaknya kuil berlapis emas dan biara-biara Bagan.

Jika Anda cerdik, Anda bisa pergi ke tempat sedikit terpencil di selatan negara itu menuju pantai sepi di Laut Andaman dan Mawlamyine yang bersejarah, bekas ibukota kolonial lama British Burma.

Skotlandia

Sebagai kota festival terkemuka di dunia, Edinburgh tahu bagaimana cara mengadakan perayaan. 2107 akan menjadi “humdinger” seraya ibukota Skotlandia merayakan ulang tahun ke-70 sebagai Kota Festival yang diawali dari tahun 1947.

Berawal dari Festival Edinburgh, kini telah tumbuh 12 festival utama yang diadakan setiap tahun. Dari Festival Fringe yang terkenal dan Festival Film Internasional, sampai festival musik jazz dan blues, pameran sain yang menarik, teater bawah tanah, dan berbagai hiburan anak-anak.

Tahun ini juga menandai ulang tahun ke-20 Harry Potter and the Philosopher’s Stone dengan oplah awal hanya 1.000 eksemplar pada bulan Juni 1997. Di Edinburgh, Anda bisa menyeruput secangkir teh di The Elephant House, yang menjadi tempat di mana J.K. Rowling menulis novelnya.(ren)