Zat dalam Cokelat Bantu Meredakan Sakit Batuk?

TAHUKAH Anda bahwa senyawa yang terkandung di dalam cokelat dapat meredakan batuk? Sebuah penelitian mengungkapkan, obat batuk yang mengandung kakao, senyawa di dalam cokelat, dapat menyembuhkan Anda dari sakit batuk.

Profesor Alyn Morice dari Hull University sebagai ahli batuk dan pendiri International Society for the Study of Cough, mengatakan bahwa kakao yang terkandung dalam cokelat dapat menenangkan batuk, dibandingkan bahan standar lainnya.

Ia menuliskan kepada Daily Mail, menyebutkan sebuah studi yang disebut ROCOCO telah menguji obat batuk yang mengandung kakao kepada paritisipan penelitian. Studi tersebut melibatkan 163 pasien. Peneliti menemukan obat yang mengandung kakao mampu menyembuhkan pasien lebih baik dari formula standar.

"Perbandingan ini menemukan, pasien yang menggunakan obat berbasis cokelat memiliki peningkatan signifikan dalam waktu dua hari," ujar Prof Morice.

Ini bukan pertama kalinya cokelat disebut sebagai obat batuk yang baik. Para peneliti di Imperial College menemukan, bahan kimia theobromine yang ditemukan dalam kakao membantu menghentikan batuk persisten.

Rupanya, theobromine dipercaya sepertiga kali lebih efektif untuk menghentikan batuk persisten, dibandingkan kodein (zat yang ditemukan pada obat batuk pada umumnya).

Rata-rata obat batuk hanya melapisi ujung saraf tenggorokan, menghindari keinginan untuk batuk. Mengamati penelitian yang ada, Prof Morice percaya bhwa kakao memiliki kerja yang lebih baik.

"Saya yakin kakao memiliki kerja farmakologi, semacam efek mencegah ujung saraf tenggorokan (untuk mencegah batuk)," tukasnya. Demikian dilansir dari laman Metro, Kamis (12/1/2017).