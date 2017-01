Hasil Penelitian: Alasan Ilmiah Mengapa Memasak Makanan Sendiri Lebih Sehat

SEBUAH penelitian menyebutkan bahwa seseorang yang membuat makanannya sendiri, cenderung memilih makanan sehat sebagai menu makanan mereka.

Hal ini didasari oleh sebuah fakta yang menunjukkan, jika sebagian besar orang cenderung tidak peduli dengan kesehatan mereka, jika tidak terlibat langsung dalam proses pengolahan makanan.

"Jika mereka dilayani oleh orang lain, mereka dapat menimpalkan tanggung jawab kepada orang tersebut. Tetapi, jika mereka menyajikan makanannya sendiri, mereka cenderung berhati-hati karena tanggung jawab ada di tangan mereka sendiri," tutur Dr. Linda Hagen, assistan professor of marketing di University of Southern California Marshall School of Business.

Sejumlah eksperimen pun dilakukan untuk membuktikan hal tersebut. Salah satunya adalah dengan menyajikan dried fruit (makanan sehat) dan reese's pieces (makanan tidak sehat) kepada 189 mahasiswa.

Ketika reese's piece disajikan dalam kondisi siap santap, lebih dari 32 persen mahasiswa memilih untuk menyantap camilan tersebut. Hal ini berbanding terbalik ketika para mahasiswa diharuskan mengolah sendiri dried fruit yang telah disediakan. Hanya 6,4 persen mahsiswa yang menyentuh makanan sehat itu. Demikian dilansir dari The Daily Meal, Sabtu (14/1/2017).