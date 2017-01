Unik, Begini Cara Membuat Kue Pai Menyala dalam Gelap

SELAIN cupcake, cheesecake, dan hidangan manis lainnya, kue-kue tersebut tampaknya belum dapat mengalahkan kelezatan kue pai.

Hidangan ini biasanya disajikan dengan berbagai potongan buah segar, seperti apel, blueberry dan masih banyak lagi. Karena kelezatannya itulah berbagai kreasi resep terbaru kerap muncul dengan memanfaatkan kue pai.

Seperti dalam video yang diunggah oleh sebuah akun Youtube bernama Pies Are Awesome. Dalam video itu, ia memeragakan sebuah trik praktis untuk membuat kue pai menyala dalam keadaan gelap (glow in the dark).

Dilansir dari Food and Wine, Sabtu (14/1/2017), ternyata rahasia untuk membuat kue pai menyala adalah dengan menggunakan agar-agar yang telah dicampur tonik. Tentu saja tonik yang digunakan aman untuk dikonsumsi.

Mudah bukan? Hidangan unik ini bisa menjadi pilihan terbaik untuk camilan si kecil di akhir pekan ini.