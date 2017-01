Pose Liliana Tanoesoedibjo di Coffee Shop Woolloo Mooloo Dibanjiri Likes

BANYAK cara yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu santai di sela-sela kesibukan. Salah satunya dengan pergi ke coffee shop dan menyeruput minuman hitam beraroma dan rasa nikmat.

Hal ini juga yang dilakukan Liliana Tanoesoedibjo yang kemudian banyak mendapat perhatian netizen. Istri dari CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo ini siang tadi menikmati waktu santai sambil menyesap kopi di coffee shop Woolloo Mooloo yang tak lain adalah milik putrinya Valencia Tanoesoedibjo.

Dalam postingan foto di akun instagram @liliana_tanoesoedibjo ini terlihat Liliana elegan dengan balutan blouse berwarna coklat dan bawahan rok selutut dengan warna senada yang lebih tua. Liliana berpose di depan show case yang yang berisi snack dan kue produk Woolloo Mooloo.

@woolloomooloo.coffee Foto kiriman liliana tanoesoedibjo (@liliana_tanoesoedibjo) pada Jan 12, 2017 pada 9:26 PST

Foto ini baru saja diposting beberapa jam lalu tapi terlihat sudah banyak likes yang diberikan netizen. Hingga sore ini ada lebih dari 1600 likes yang diberikan untuk foto Liliana. Berbagai komentar postitf juga dilontarkan netizen.

“As beautiful as always,” tulis pemilik akun @queensindo.

“Tan mau cakenya dong,” tulis netizen lain.

“Madame, you are still beautiful and looks like young lady.. whats the formula?” tulis @fangeisia.

Bahkan ada netizen yang memuji kecantikannya mirip artis muda Sandra Dewi. “You looks like @sandradewi88,” tulis netizen ini seraya menautkan pada si artis.