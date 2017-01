Dari Pulau Menjangan Sampai Ijen, Dua Hari Liburan di Timur Pulau Jawa

DAERAH terujung Pulau Jawa memiliki banyak daya tarik wisata favorit, antara lain Pulau Menjangan dan Gunung Ijen. Dalam dua hari, Anda bisa mengunjungi lokasi-lokasi tersebut dari Surabaya melalui Kabupaten Banyuwangi.

Di Pulau Menjangan yang merupakan bagian dari Taman Nasional Bali Barat bagian dari Taman Nasional Bali Barat, Anda bisa melakukan olahraga air atau sekadar menikmati pulau. Sementara di Gunung Ijen, Anda dapat menemukan Kawah Ijen dan fenomena blue fire yang langka. Berikut itinerary-nya.

Hari pertama

Pagi-pagi sekali dari Surabaya, Anda bisa berangkat menuju Banyuwangi menuju Watu Dodol pada pukul delapan. Dari Pelabuhan Banyuwedang, penyebrang ke Pulau Menjangan dilakukan dengan kapal wisata. Kegiatan Snorkeling bisa dilakukan di tiga spot, dan dilanjutkan dengan pergi ke Pantai Tabuhan dan Penangkaran Ikan Hiu.

Hari kedua

Tengah malam, Anda bisa bersiap menuju Shelter Paltuding untuk melakukan pendakian ke Kawah Ijen yang bisa ditempuh dua sampai tiga jam. Jika cuaca baik, Anda bisa melihat blue fire, yang bisa disaksikan sampai Subuh, dari jauh dan berfoto. Akhiri perjalanan di Ijen dengan sarapan, sebelum berkemas untuk melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya.

Untuk makan siang, Anda bisa pergi ke Taman Nasional Baluran yang dijuluki the Little Africa in Java. Di sana, Anda bisa mendatangi Alas Bengkok dan Pantai Bama yang indah. Tidak sampai sore hari, Anda bisa kembali ke Surabaya untuk mengakhiri liburan singkat di Jawa Timur.