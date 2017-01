Gratis, Keliling Kota Surabaya dengan Menumpang Bis Wisata yang Lucu

#Repost @gnfi with @repostapp ・・・ Akhir-akhir ini banyak kota di Indonesia yang semakin mempercantik diri dan tak segan-segan memperkenalkan diri kepada masyarakat khususnya para pendatang melalui program city tour menggunakan bus. Bus city-tour ini memang jadi salah satu wahana wisata yang sangat menarik karena di sini para wisatawan bisa menikmati sudut kota dalam waktu singkat tapi mendapat hal-hal yang bermanfaat. Nanti di satu titik wisatawan akan turun dari bus untuk melihat salah satu area bus stop dan mendapatkan cerita dari sang pemandu Nah, Indonesia pun punya wahana city tour seperti ini di beberapa kota. Bus yang digunakan pun bermacam-macam rupanya, berbeda antara satu kota dengan kota lainnya. Kota mana saja yang punya program bus city tour tersebut? Berkunjung ke Kota Pahlawan, kita juga harus memanfaatkan momen melakukan napak tilas perjuangan para pahlawan di Surabaya ini menggunakan moda bus Surabaya Heritage Track yang dipersembahkan oleh House of Sampoerna. Bus SHT ini dapat dimanfaatkan wisatawan secara gratis dengan mendaftar terlebih dahulu di museum House of Sampoerna, Surabaya. Kemudian, di jam-jam tertentu, yakni pukul 9.00, 13.00, dan 15.00 wisatawan akan diajak berkeliling sekitar Surabaya bagian utara, melihat-lihat bangunan dan tempat bersejarah di Surabaya Utara. Menariknya, setiap perjalanan SHT selalu punya tema khusus, seperti Babatan Surabaya, Surabaya kota Niaga, hingga Surabaya kota pahlawan. #Indonesia #GoodNews #GoodNewsFromIndonesia #GNFI

