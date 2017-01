Sneakers Rp85 Juta Dipamerkan dalam Jakarta Sneakers Day

PERKEMBANGAN street fashion yang pesat membuat salah satu item fesyen yakni sneakers semakin menjadi tren di Indonesia. Terlebih dua tahun terakhir, banyak yang membuat sneaker sebagai barang buruan fesyen yang tak lagi bisa dikatakan barang murahan.

Sneakers semakin menggaung namanya akhir-akhir ini diawali karena rapper kenamaan Kanye West yang berkolaborasi dengan sebuah brand sportwear, Nike, lalu Adidas dengan Yeezy Boost-nya.

Tidak hanya produsen dan distributor yang menjadi faktor sneaker "booming" di Indonesia, tetapi komunitas, kolektor dan public figure juga mengambil andil penting hits-nya tren tersebut.

Untuk membuat eksistensi ini bertahan lama sekaligus memanjakan para sneakers head, sebutan untuk pecinta sneakers, pada 27 dan 28 Januari 2017 akan diselenggarakan pameran "Jakarta Sneaker Day" yang menjadi acara berkumpulnya penjual, penikmat, kolektor, komunitas dan siapapun pecinta sneakers.

Bertempat di The Hall Senayan City, Danny Syah selaku perwakilan penyelanggara acara acara ini akan menjadi yang pertama dan terbesar untuk para sneakers head.

"Buat pecinta sneakers maupun cuma suka liat-liat sneakers "We present to you The Biggest sneakers Events In Indonesia, wah ini acara bakal seru banget sih.” ujarnya, belum lama ini.

Acara ini akan menyajikan berbagai kegiatan seru, seperti Bazaar, sneakers Costum Competion, Music Event, Doorprize, 3 on 3 basketball competition, sneakers knowledge dengan topik "sneakers fashion culture di Indonesia" dan masih banyak yang lainnya. Tak ketinggalan, dalam event tersebut, nantinya akan ada Sneaker Exhibition yang akan memamerkan sneaker mahal seharga Rp85 juta, Nike Air Yeezy 2 'Red October'.

(Foto: Afiza / Okezone)

"Sepatu ini edisi terakhir dari kerja sama Nike dan Kanye West. Kenapa mahal? Karena dari historynya, balik lagi itu adalah kerja sama terakhir si Kanye dengan Nike. Lalu di Indonesia demandnya tinggi," ujar Vellen Roeslan, founder North Sneakers Squad.