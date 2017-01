Natasha Mannuela Ingin Berikan

MISS Indonesia 2017 tak lama lagi akan digelar, untuk kontestannya pun sedang dalam masa pencarian. Dengan adanya ajang ini kembali juga menjadi penanda bahwa tugas dari Miss World 2016, Natasha Mannuela akan segera diserahkan kepada penggantinya.

Natasha Mannuela sendiri, sebagai juara tiga Miss World 2016 tentu memiliki banyak "bocoran" yang ingin diberikan dari keberangkatannya ke ajang Miss Word kepada para calon penerusnya.

“Tentunya ada banyak hal yang saya ingin bagi ke penerus saya di Miss World 2017 nanti. Yang paling utama adalah berbagi bagaimana membulatkan tekad dengan membuat visi dan misi yang kuat untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional,” jelas Natasha kepada Okezone, Minggu (15/1/2017).

Dara kelahiran 1994 ini mengakui bahwa kompetisi kadang dapat membuat pikiran menjadi blank atau kosong. Terlebih jika belum memiliki persiapan yang matang. Karenanya, visi dan misi yang kuat sangat dibutuhkan di sini.

“When we don’t know what to do di sebuah kompetisi, visi dan misi yang kuat bisa menjadi pegangan dan yang paling utama adalah selalu berpegangan pada Tuhan, biar kehendak Tuhan yang baik berjalan untuk kita,” pungkas Natasha.