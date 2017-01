TOP FOOD: Seperti Ini Suguhan Resepsi Pernikahan Para Artis Hollywood

PERNIKAHAN merupakan momen berharga dalam kehidupan seorang. Tak heran jika sebagian orang rela mengeluarkan biaya yang besar untuk merayakan momen tersebut

Seperti yang dilakukan sejumlah artis Hollywood yang merayakan pesta pernikahan mereka secara besar-besaran. Pada momen ini, berbagai suguhan spesial pun turut disajikan.

Dilansir dari Cosmopolitan, Senin (16/1/2017), berikut daftar makanan lezat yang disuguhkan pada pesta pernikahan para artis Hollywood.

Adam Levine dan Behati Prinsloo

Berdasarkan laporan Brides, di hari pernikahannya model cantik Victoria's Secret Behati Prinsloo dan Adam Levine, menyuguhkan salad bit, ikan segar dan daging babi organik. Namun sayangnya, sesi makan malam hanya berlangsung selama satu jam saja sebelum tamu undangan dipaksa untuk menari di lantai dansa.

Margot Robbie dan Tom Ackerley

Pasangan yang baru saja melangsungkan pernikahan bulan Desember lalu ini, mengusung tema barbeque and pizza party untuk memuaskan para tamu undangan mereka. Mereka juga menyediakan sebuah stand makanan pencuci mulut bertepatan di samping lantai dansa.

George dan Amal Clooney

Pada pesta pernikahannya, George dan Amal Clooney menyuguhkan sejumlah hidangan ‘sexy’ seperti potatoes with champagne and black truffle, lemon risotto with lobster, beef with porchini mushrooms, hingga veggie ceviche.

Blake Lively dan Ryan Reynolds

Sedikit berbeda dengan artis Hollywood lainnya, momen pernikahan Blake Lively dan Ryan Reynolds dipenuhi dengan berbagai hidangan manis yang disajikan di dalam sebuah dessert bar. Mulai dari s’mores bars, blueberry cheesecake, lemon meringue, fruit jellies, dan masih banyak lagi.