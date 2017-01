Ikan Tuna atau Salmon, Mana yang Lebih Sehat bagi Tubuh?

KITA percaya bahwa menu makanan dari ikan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh, seperti ikan tuna dan salmon. Untuk mengetahui khasiatnya, berikut perbedaan antara ikan tuna dan salmon.

Ikan tuna dan ikan salmon, keduanya merupakan sumber makanan yang mengandung banyak sekali manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Selain mengandung omega-3 yang tinggi, ada banyak nutrisi lain yang tidak kalah penting di dalam tuna dan salmon, salah satunya adalah protein. Kandungan kolesterol di dalam kedua ikan ini pun rendah.

Karen Ansel, R.D., juru bicara untuk Academy of Nutrition and Dietetics, mengatakan bahwa salmon dan tuna merupakan ikan terbaik untuk dimasukkan ke dalam menu makanan Anda Namun, meskipun proteinnya sama-sama tinggi, ada perbedaan kalori dalam kedua ikan tersebut, seperti dikutip dari Muscle and Fitness.

“Salmon bisa memiliki kalori lebih banyak. Tapi untuk Anda yang aktif, ini bukan hal buruk. Untuk ekstra 16 kalori per porsi salmon, Anda juga mendapatkan lemak jantung sehat, kira-kira seperti kalsium dalam segelas susu, dan jumlahnya sama dengan vitamin D yang dibutuhkan setiap hari, yang hampir tidak bisa ditemukan pada makanan lain, termasuk tuna,” jelas Karen.

Bukan itu saja perbedaan antara dua ikan yang lezat disantap sebagai sashimi ini. Berikut perbandingan lengkapnya seperti dikutip dari MensHealth:

Mana yang memberi lebih banyak energi?

Ikan salmon: Setiap 200 gram ikan ini akan memberi Anda vitamin B6 dan B12, yang membantu Anda melepaskan energi dari setiap makanan yang Anda makan. Jadi ketika Anda makan salmon sashimi, banyak sekali energi yang akan Anda dapat.

Ikan tuna: Tuna memberikan energi yang berasal dari kalori per gram berat ikan tersebut. Tapi ikan salmon lebih banyak memiliki kalori, yaitu 1.4 kalori.

Mana yang lebih baik untuk otot?

Ikan salmon: Para peneliti yang melakukan studi dari Texas A&M University mengatakan protein bukanlah satu-satunya bahan untuk kesehatan otot. Faktanya, para pria yang mengonsumsi kolesterol dalam jumlah sedang bisa membentuk otot lebih baik dari yang mengonsumi makanan kolesterol rendah. Para peneliti memiliki pandangan bahwa kolesterol bisa memperbaiki otot. Kandungan kolesterol salmon yaitu 55mg, berbeda dengan tuna yang mengandung 44mg.

Ikan tuna: 100 gram tuna akan memberikan Anda protein seberat 23,4 gram, dibandingkan dengan salmon yang hanya 19,8 gram. Itulah mengapa tuna lebih memiliki kualitas dalam memberikan asupan protein bagi otot dibandingkan salmon. Tuna sendiri, sebagai ikan laut, merupakan ikan yang paling banyak memiliki protein.

Mana yang lebih efektif untuk pemulihan tubuh?

Ikan salmon: Setiap 100 gram salmon memiliki kandungan omega-3 sebesar 2,018 mg dibandingkan tuna yang hanya memiliki 243 mg. Studi dari European Journal of Clinical Nutrition menemukan asam lemak ini membantu untuk merendahkan peradangan, yang akan membuat pemulihan Anda lebih efektif.

Ikan tuna: Seperti dilaporkan FDA, ikan tuna memiliki merkuri 27 kali lebih banyak dibandingkan salmon. Jadi, pengolahannya biasanya makan waktu lebih lama untuk menghilangkan merkuri dan mungkin saja banyak nutrisinya yang hilang selama proses tersebut.