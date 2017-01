TREN FASHION 2017: Tampil Cantik dan Modis dengan Tatanan Rambut ala Paris

SEBAGAI kota pemberhentian gelaran pekan mode dunia, perhelatan Paris Fashion Week 2017 tentunya menyorot banyak perhatian dunia. Selain menampilkan gaya busana apa yang akan ngehits di tahun bershio ayam api ini, aneka tatanan gaya rambut yang dikenakan oleh para supermodel wanita juga menjadi pusat perhatian tersendiri.

Model gaya rambut teranyar yang ditampilkan di Paris kemarin sangatlah beragam. Mulai dari poni depan, sleek, volume, ballerina bun, sampai The french pleat. Aneka gaya tatanan rambut ini bisa loh Anda aplikasikan dalam bergaya sehari-hari. Mau tahu? Berikut adalah tren rambut di Paris Fashion Week, seperti dilansir VoguePrancis, Selasa (17/1/2017).

Slicked back curtains

(Foto: Vogue)

Gaya rambut yang dibasahkan sehingga menampilkan gaya klimis, dengan bagian rambut yang dibagi menjadi dua bagian. Gaya ini mengedepankan poni bagian depan yang dibentuk menutupi dahi seperti tirai, yang dibuat kaku dengan bantuan gel rambut. Model rambut funky ini mendominasi rambut para model di pagelaran busana Salvatore Ferragamo, Prabal Gurung, dan Cédric Charlier

The return of the crimp

(Foto: Vogue)

Gaya model crimping yang sempat hits di era 80’an kembali eksis di panggung catwalk Paris Fashion Week. Rumah mode ternama seperti Vanessa Seward, Gucci, dan Manish Arora memilih tatanan rambut yang fun ini untuk diaplikasikan dalam pagelaran busana di Paris kala itu.

The ballerina bun

(Foto: Vogue)

Model tatanan rambut yang klasik satu itu memang menjadi favorit dari para hairstylists, pasalnya gaya rambut gelung ala ballerina ini cukup simpel namun chic di saat yang bersamaan yang bisa dihadirkan lewat gaya messy bun atau origami style. Maka tak heran para penata rambut di fashion show Christian Dior, Valentino, hingga Boss memilih gaya ballerina bun ini.

Ultra-voluminous hair

(Foto: Vogue)

Selain rambut crimp, gaya rambut ultra volume juga terlihat di Paris Fashion Week pada Oktober 2016 lalu. Model rambut yang hits di era 80’an ini jadi pilihan para hairstylists untuk menampilkan tampilan rambut keriting yang wild dan fun dengan sentuhan elektrik. Ashish, Jeremy Scott, serta Gucci terlihat mengaplikasikan rambut ultra-voluminous ini di panggung runaway Paris 2017.

The French pleat

The French pleat diprediksi akan menjadi the must-have style di tahun ini. Kenzo, Gareth Pugh, hingga Giorgio Armani terlihat memunculkan gaya rambut rock and roll yang booming di tahun 1950-an ini. Lewat gaya rambut the French pleat, tampilan romantis sampai rebel pun bisa dicapai.