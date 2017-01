TREN FASHION 2017: Gaya 80'an Jadi Tema Besar Paris Fashion Week

JIKA street style mendominasi gaya berbusana pria untuk 2017, gaya busana era 80’an jadi tema besar yang mendominasi konsep busana wanita di penyelenggaraan Paris Fashion Week 2017.

Penasaran sentuhan gaya 80’an apa yang akan hits mendominasi peta dunia fashion busana wanita di tahun ini? simak rangkuman tren gaya 80’an yang hits di tahun ini berkat Paris Fashion Week 2017, seperti dikutip Fashionista, Selasa (17/1/2017).

Square shoulder

(Foto: Fashionista)

Musim ini untuk gaya busana para kaum Hawa, nuansa gaya era 80’an sangat kental. Dimulai dari tampilnya koleksi setelan blazer bergaris siluet sudut segi empat (angular) yang solid dan kokoh, yang banyak hadir di koleksi terbaru womenswear spring/summer 2017 keluaran Saint Laurent, Céline dan Balenciaga. Di mana ketiga rumah mode mewah ini banyak menampilkan busana wanita dengan siluet bergaya retro dan blazer-blazer berpotongan boxy.

Maximalist utility

(Foto: Fashionista)

Aksen maximalist utility ini hadir dalam wujud bentuk kantung-kantung kargo berjumlah lebih dari dua buah, yang disematkan dalam setiap koleksi busana oversized. Aksen banyak kantung yang dihadirkan Stella McCartney, Vetements dan Margiela dalam panggung runaway Paris dinilai mampu mengedepankan konsep busana high fashion yang tidak hanya menarik dipandang mata, tetapi juga bisa berfungsi ketika dikenakan sehari-hari.

Waist cinchers

(Foto: Fashionista)

Korset yang lekat dengan imej busana para putri kerajaan jaman dahulu, kini kembali hits dengan kembali hadir dalam pagelaran busana di Paris. Loewe, Isabel Marant hingga Rihanna berlomba-lomba mewujudkan outfit bergaya Marie Antoinette dengan sentuhan yang lebih modern.

Words emblem

(Foto: Fashionista)

Atasan-atasan seperti T-shirt, dan blus tanpa lengan yang berhiaskan emblem tulisan-tulisan quotes seputar dunia fashion, juga ramai menghiasi Paris Fashion Week kali ini. Sebut saja "Fashion is a Passion" dari Sacai, kemudian “No Leather and No Fur," dari Stella McCartney, sampai T-shirt bertuliskan"We Should All Be Feminists," yang masuk sebagai desain debut perdana Maria Grazia Chiuri untuk Dior.

Underwear = outerwear

(Foto: Fashionista)

Paris menunjukkan bahwa kini pemakaian underwear (dalaman) sebagai lapisan luar busana atau luaran akan menjadi tren hits pada 2017. Label-label seperti Giambattista Valli, Dior, Saint Laurent, sampai Lanvin ramai-ramai menampilkan tampilan gaya underwear sebagai outer di mana kunci utama dari gaya ini ialah mengenakan lingerie dress yang transparan sehingga memperlihatkan tampilan underwear dengan sangat jelas.

Pink is the new black

(Foto: Fashionista)

Salah satu warna resmi musim ini ialah warna pink, mulai dari warna pink neon yang mencolok sampai ke tone warna pink yang lebih lembut dan feminin seperti pink fuchsia dan pink magenta. So pastikan tahun ini Anda memiliki outfit warna yang diidentikan sebagai warna khas kaum Hawa ini jika tidak ingin ketinggalan tren.

Party 80’an

(Foto: Fashionista)

2017 jadi saat yang tepat untuk membongkar dan mendaur ulang dress-dress atau gaun pesta milik Ibu Anda yang dulu hits di jaman 80’an. Lengan balon (puffy sleeves), embellishments, dress one-shoulder yang berwarna mencolok, belt berukuran besar jadi pandangan yang mendominasi inspirasi para desainer, sebut saja seperti Anthony Vaccarello untuk Saint Laurent, Nicolas Ghesquière untuk Louis Vuitton serta Demna Gvasalia untuk Balenciaga.

Streetwear

(Foto: Fashionista)

Salah satu tren yang akan ramai terlihat di tahun ini adalah padu-padan gaya streetwear. Di mana para label dunia ramai-ramai mempresentasikan gaya padu-padan outfit yang bernuansa sporty ternyata bisa juga di mix and match dengan outfit lain yang notabene memiliki aura yang sangat kontras.

Seperti contohnya Virgil Abloh dari Off-White yang mendesain track pants dengan oversized bowed blouse untuk tampilan gaya bekerja, kemudian ada juga Rihanna untuk koleksi Fenty x Puma nya memasangkan outfit beberapa outfit athleisure dengan pemakaian korset dan gaun yang feminin.

Putih

(Foto: Fashionista)

Selain warna pink, warna putih juga jadi warna wajib untuk musim ini. Setelan one piece dan two piece yang kesemuanya berwarna putih layaknya yang terlihat pada gelaran koleksi teranyar Céline, Stella McCartney, dan Loewe ini biasanya kuncinya ada pada cutting bagian leher dan lengan. Kerah yang santun alias tertutup dan rapat ditambah dengan lengan baju yang longgar jadi dua kunci utama permainan tren outfit berwarna putih di tahun ini.

Sparkle

(Foto: Fashionista)

Bling-bling juga jadi konsep utama dari gaya busana wanita di era 80’an, sequin dress akan lebih banyak terlihat menghiasi dunia fashion tahun ini. Kenzo, Alexander McQueen dan Louis Vuitton jadi sederet rumah mode yang mengeluarkan koleksi aneka dress mulai dari mini, medium, long, hingga see through sequin dress dengan dominasi permainan warna hitam, biru gelap, silver metalik, dan nude.