Preksu, Ayam Geprek Susu, Kuliner Ekstra Pedas yang Lagi Hits di Sosmed

#repost @javafoodie PREKSU (ayam geprek & susu) Kami pertama kali pelopor ayam geprek keju.. *Harga terjangkau pas banget buat mahasiswa *Cabe request sesuai selera pedasmu *Nasi ambil sesukamu *Free lalapan Ada menu baru nya juga loh: - Cumi geprek - gurame geprek - mendoan - karedok - ice susu taro(ubi ungu) Semua bisa dikasih keju... Alamat kami : 1.Preksu jl.colombo samirono baru UNY (timur Indomaret point) 2.Preksu jl.pandega Martha Pogung 3.Preksu jl.gambir karang asem baru,Deresan (Selatan masjid Nurul Asri) #peloporgeprekkeju #ayamgeprek #preksu #gepreksusu #kuliner #kulinerjogja #foodgram #kulinernusantara #yogyakarta #eat #food #bikinlaper #wisatakuliner #pengusahatanpariba #spiritualcompany #jogja #ugm #uny

A video posted by AyamGeprek&Susu KulinerJogja (@preksu) on Dec 5, 2016 at 8:36pm PST