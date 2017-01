Kabar Gembira! Cat Kuku Beauty and The Beast Siap Dirilis

ADA lagi kabar menggembirakan untuk para beauty dan make-up junkie, khususnya para beauty dan make-up junkie penggemar dari kisah klasik Beauty and the Beast!

Ya, setelah kemarin telah hadir brush make-up dengan bentuk tongkat sihir ala Harry, Ron, dan Hermione, lalu set highlighter pallete, eyeliner spesial edisi Harry Potter serta set make-up bertemakan Game of Thrones. Kini keberagaman dunia make-up semakin bertambah dengan hadirnya nail polish atau cat kuku yang terinspirasi dari film Beauty and the Beast keluaran Disney yang dibintangi oleh Emma Watson.

(Foto: Usmagazine)

Jika sebelumnya make-up Harry Potter dan Game of Thrones tersebut dihadirkan oleh Storybooks Cosmetics, kini giliran lini cat kuku Morgan Taylor and Gelish yang siap merilis koleksi aneka kuteks Beauty and The Beast tersebut.

Disebutkan bahwa label cat kuku tersebut membuat 13 varian warna kuteks, yang di mana jenis varian warna-warna kuteks ini semuanya diberi nama sesuai dengan segala sesuatu yang ada dalam film Beauty and The Beast tersebut. Disebutkan pula bahwa kuteks ini dibagi dalam dua kategori, yakni kuteks gel dan kuteks regular.

(Foto: Usmagazine)

Seperti dikutip Usmagazine, Rabu (18/1/2017) ketiga belas kuteks yang dirilis spesial alias edisi terbatas ini rencananya akan mulai hadir di pasaran pada awal Februari mendatang, dengan banderol harga senilai USD9 atau sekira Rp122 ribu. Bagaimana, apakah Anda tertarik untuk segera memilikinya?